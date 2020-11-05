Emporio Armani 歐洲影星影片助陣

Roger Vivier 與法國影后互動

今季繼續以「Hotel Vivier」作主題，當大家未能飛到Roger Vivier的「巴黎酒店」，品牌便首創出名為Hotel Vivier Cinémathèque的互動遊戲，發表新系列。當中最驚喜的，莫過於請來法國影后Isabelle Huppert出鏡，讓觀眾與她一同尋找鑰匙、闖關，由一間房去到另一間房，逐步探索新系列；貫徹華麗風格，手工刺繡、立體花朵、飾鑲水晶貫穿整個春夏系列，設計奢華又夢幻。

Salvatore Ferragamo游走現實虛擬間

疫情下，不少時裝圈中人都嚷着：懷念到訪時裝周的日子！Ferragamo便貼心為一眾處身海外的時裝傳媒，送上專屬的看騷VR眼鏡，透過虛擬體驗感受在米蘭Rotonda di Via Besana舉行的時裝騷。創意總監Paul Andrew說，在家抗疫期間，重溫了多部緊張大師希治閣執導的電影，最終化成系列的靈感；服飾充斥電影經典場景中的格調與用色，讓人聯想起多名女主角的戲中造型，把劇情與真實混淆在一起──就如VR體驗，游走於現實與虛擬之中。

Anteprima短詩歌頌生活之美

神奇女俠不一定是擁有超能力的亞馬遜族女戰士，在設計師荻野泉眼中，每一個勇於表達自我，並且懂得追求幸福與舒適的當代女性都是Wonder Women。Dear Wonder Women是Anteprima為來季建構的文藝企劃，透過短詩形式呈現來自世界各地的Wonder Women與自我的對話，激勵女性活出精彩與快樂。春夏系列以「擁抱生活之美」為設計概念，在系列發布影片中，模特兒都念着短詩，放慢腳步感受大自然帶來的生活小確幸，並帶出衣服中的幹練優雅剪裁和悠然利落的設計細節。