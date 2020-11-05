Fendi模特兒家族 一脈相承

【明報專訊】疫情期間很多人都留在家中自我隔離，Fendi設計師Silvia Venturini Fendi忽發奇想，把在家的種種細緻觸覺轉化為來季的設計靈感，例如從窗外透進室內的柔和樹影、淡雅的米白色亞麻布窗簾、清秀的針織刺繡枱墊、質感輕軟的羽絨寢具等。衣飾的層次豐富，剪裁有道，加上雷射切割及鏤空刺繡絎縫綢緞、長梯形通花刺繡及鏤空花卉，在層層光影之間隱約透現肌膚的效果，令系列洋溢一種溫馨暖和的感覺，同時不失high fashion的高貴精緻。