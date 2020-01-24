The shows must go on-line：Maison Margiela激情探戈釋放大膽意念

Simone Rocha秀麗古雅 剪裁考究

在沒有實體時裝騷的情况下，衆多品牌都絞盡腦汁製作影片，務求令觀衆留下深刻印象，並盡能力搶佔市場。Simone Rocha卻是當中異數，來季系列發布影片只有2分44秒長，拍攝手法單純，場地白牆灰地，有如空置藝術館的房間。但當然不是所有品牌系列都適合如此簡約的製作，只因Simone Rocha的衣飾剪裁考究，前後左右都充滿微妙細節，配合較慢的運鏡，才能令人更細意觀看來季秀麗古雅的系列。

Balmain星級嘉賓亮相「熒幕座位」

對於部分人來說，時裝周實情是一場社交聚會；被安排的「睇騷」座位，愈靠近伸展台，便代表閣下受重視的程度愈高。Balmain的創作總監Olivier Rousteing向來人緣甚廣，他就特意在騷場安排首3排的電視「熒幕座位」，予一眾未能飛抵巴黎出席實體騷的友好明星名人與KOL，讓他們在世界各地透過數碼直播參與其中，既能為front row生色不少，而更為重要的是，絕不會得失對方。

Stella McCartney崇敬大自然之母

一場疫症，改變時裝周的模式，也給予設計師思考的空間。Stella McCartney從中反思，構思出「A to Z宣言」，透過字母代表的意念，鞭策品牌堅守原有價值。今季首度以短片形式發表新作，模特兒圍繞雕塑家Richard Long創作的巨型圓環藝術裝置Full Moon Circle而行，甚有敬奉大自然之母的意味；衣服反映品牌減少浪費的初心，當中採用65%以上可持續面料，至於配飾部分，就有素皮革、零殺戮環保材料製作的手袋系列。