Givenchy注入前衛破格元素

【明報專訊】自品牌宣布找來潮牌1017 ALYX 9SM創辦人Matthew M. Williams接任創意總監的一刻開始，相信整個時尚界也能猜測他會為Givenchy注入前衛破格元素。結果一如所料，入主後的首個作品，比起過往由Clare Waight Keller操刀的設計，多出一份中性、剛強與high street味道。歷任的Givenchy創作總監，都會從過往的經典與先鋒設計擷取靈感，加入個人化色彩，Matthew M. Williams亦不例外：例如創辦人Hubert de Givenchy設計的大面積環狀褶縐幔帳、空氣感透明材質、頸部流線形剪裁，以及鏤空後背的設計，突顯出品牌的精準剪裁做工。他亦向Alexander McQueen時期的Givenchy致敬，設計出以山羊角為高跟靈感的三分趾涼鞋，雖然被instagram「時尚糾察隊」Diet Prada公開取笑，然而不得不承認，這雙鞋子確實帶來了話題──相信這亦是品牌管理層「換血」的原因之一。至於Matthew M. Williams又如何在處男作中滿足自家fans？除了從中注入其聞名的過山車式腰帶和工業風格，他亦將其簽名式的男裝掛胸袋，「升格」為high-end男裝手袋，讓系列恰似1017 ALYX 9SM × Givenchy的聯乘系列。