Louis Vuitton未來感風格設計

說回系列的設計，創作總監Nicolas Ghesquière絕對沒有令一眾集團高層與時裝迷失望。除了將拿手的1980年代元素，糅合未來感風格的設計外，同時強調無性別主義的穿衣概念，貼近當下的時尚潮流。靈感源自世界大戰後期硬挺的男裝設計，系列以寬肩的輪廓線條為主軸，像寬鬆剪裁的bomber jacket、西裝外套、褲裝、針織背心上衣，還有多種創意穿法的T恤連身裙等。部分造型的腰間與袖口加上皮帶釦環，讓穿衣者隨喜好自由作出造型變化。Nicolas Ghesquière巧妙透過剪裁與細節消除男女衣著之別，既為女性提供更多可能的穿搭，同時塑造出英姿颯爽的形象。