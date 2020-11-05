Valentino一片春日賞心悅目色彩

【明報專訊】Valentino的2021春夏季度，移師到闊別多年的米蘭舉辦時裝騷，據知是創作總監Pierpaolo Piccioli為支持意大利時裝工業而作出的決定。一如既往，開場依舊是黑白造型，中段帶來一片春日賞心悅目的鮮艷色彩：鮮黃、桃紅、橙色、紫丁香色，當中夾雜復古風格的花卉圖案，配以簡約流暢的輪廓，給Valentino女郎增添一份率性魅力。晚裝部分的weightless雪紡真絲飄逸長裙，飾以荷葉綴邊，從自然的裸色以至鮮艷色彩，每一襲都如同一朵盛放的鮮花，盡顯浪漫氣派。配飾方面，Pierpaolo Piccioli將當年與Maria Grazia Chiuri合力創作的經典Rockstuds設計元素重現天橋，從他的美學角度出發，將之變成「巨型版窩釘」呈現在手袋及尖頭鞋上。他更首度找來Levi's聯乘合作，選來1960年代大熱、現已停產的517型號小喇叭牛仔褲，改良為男女合穿的新版本，成為天橋上的一大亮點。