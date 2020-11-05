Loewe自家體驗牆上時裝展

【明報專訊】來季很多品牌以phygital show形式舉行時裝騷，因此邀請函均偏向先聲奪人，而Loewe可算是當中佼佼者。繼2021春夏男裝的Show-in-a-Box盒中迷你時裝展後，2021春夏女裝的Show-on-the-Wall就更大陣仗，更新奇好玩！由創意總監Jonathan Anderson與M/M（Paris）攜手構思，還有英國藝術家Anthea Hamilton的參與，巨型的時裝海報盒內有一個巨型圖片夾，封面印上1999年意大利版Vogue雜誌一幅Steven Meisel拍攝的照片；盒內有16張摺起的1比1真人大小海報、一個帆布工具袋一卷Anthea Hamilton設計的牆紙、一卷印有春夏系列所有造型的牆紙邊貼，還有牆紙膠、油掃及剪刀等工具、一塊滲有紅菜頭味的香氛石，以及Thomas Tallis創作的40聲部拉丁經文歌Spem in Alium的樂譜。只要貼起牆紙，剪出海報人物貼到牆紙上，加牆紙邊貼，就能自家體驗一場牆上時裝展，在時裝表演以外亦能對其設計靈感及內涵有更深的了解。