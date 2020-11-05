Editor's Note：變動一年

在剛完結的2021春夏時裝周，很多品牌選擇以影片發布系列，這個模式同時也令設計師發揮更多創意。但即使公共衛生問題如何嚴峻，有些時尚品牌卻依然認為舉辦時裝騷是發布系列不可或缺的項目，但礙於缺少外地參與者而人數遞減，舉辦phygital fashion show算是取得平衡的另一個模式，也令身處巴黎米蘭以外的時裝從業員不用錯過精彩時裝騷，甚至一般時裝愛好者亦不須任何邀請函，更沒有front row、座位或企位之分，能一同參與其中，時裝周好像突然變得人人平等，世界大同起來。

說世界大同也許是理想空話，若沒有階級之分又怎能突顯高級時裝的尊榮地位。有品牌特意在舉辦時裝周以外的大城市搞phygital fashion show活動，參與者當然只限盛裝出席的VIP，其他nobody不用煞有介事dress up看直播，但裹在被窩中看的依然是同一個時裝騷。

除世紀疫症以外，時尚品牌還要面對另一糾結的社會議題，就是今年5月因非裔男子George Floyd遭白人警員壓頸致死而鬧得熱烘烘的Black Lives Matter運動。來季很多時尚品牌的系列發布中，見到更多皮膚黝黑的非洲裔或印度裔模特兒，他們在時裝騷的出場次序，或是廣告宣傳照的排位都處於更有利而非陪襯位置，而為數不少的品牌也採納加大碼模特兒行騷。曾幾何時「肥」加「黑」與時尚界美的標準很難沾上邊，從前被歸類為「天生不是寶貝」的，現在有更多機會踏上時裝舞台。不知肥、黑之外，以後還有什麼偏離傳統美麗標準的人會被時尚界接納，僅希望這種接納不是出於political correctness，因為「虛偽」並不比「排他」高尚，再者，不是所有人也需要「被」時尚的。

溫兆明lifestyle@mingpao.com

統籌：溫兆明

編輯：王翠麗

文：溫兆明、劉詩言

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