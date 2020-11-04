Emma Piaget不單是伯爵創辦人George Édouard Piaget的妻子和14名孩子的母親，也是傑出的製表工匠。為紀念彼此的愛和二人共同建立的事業，George為她親手製作黃金懷表，鑲嵌大明火琺瑯雕刻表盤，鐫刻「Piaget」簽名及產地「La Côte-aux-Fées」村莊的字樣。Jackie Kennedy最為人熟悉的身分是美國前第一夫人，具獨特的時裝觸覺和個人風格的她，曾於1967年選戴一枚獨特的Piaget腕表，以24顆明亮式切割美鑽圍繞橢圓形翡翠表盤。Elizabeth Taylor除了是獲獎無數的知名女演員，亦是珠寶收藏家，其藏品包括以黃金圓環拼湊成手鐲、配搭翡翠表盤的Piaget手鐲腕表，以及一枚由明亮式切割鑽石圍繞橢圓形手盤的黃金腕表。

除了腕表展品外，品牌亦同場展出攝影師Vanessa Franklin的攝影作品《Bleu》，透過7幀披上藍色尼龍布的女性人像照，探索女性的身分。展出期至11月6日。

查詢：Piaget 2530 2188

文：張曉冬