紅黃藍綠 黑白灰銀 清新表盤 入門表經典 新色爭艷

Rolex今年推出的新表，除了有早前介紹過的Submariner系列，還有不少吸引新作，包括入門的Oyster Perpetual系列和進階版的Sky-Dweller腕表，而當中的共通點是同樣大玩不同顏色變奏。

小窗凸透鏡 3時位置顯示日期

新款Oyster Perpetual Datejust 31腕表為白色黃金鋼款，結合品牌蠔式鋼與18K白金，搭配不同顏色表盤，小時刻度及羅馬數字同樣為18K白金，3時位置設日期顯示，並設有小窗凸透鏡，方便讀取日期。Datejust款式在1945年面世，當時是世界上首款在3時位置設日曆窗的自動上鏈防水天文台認證腕表。而早在1933年，品牌將Rolesor（金鋼）註冊為商標，即18K金與蠔式鋼的組合，成為品牌的其中一個標誌特色。

今年其中一枚新款，搭配鑲鑽外圈、茄子紫色太陽光線效果表盤及白金羅馬數字，數字「VI」位置更鑲上11顆鑽石；另外3款新表則配備三角坑紋外圈，分別搭配薄荷綠色太陽光線效果表盤、白色漆面表盤，或深灰色太陽光線效果表盤。腕表配備2236型機芯，內置品牌自行製作並獲得專利的Syloxi游絲，此矽游絲極為穩定，抗震力比傳統游絲高出10倍，其專利幾何結構確保機芯在各個位置都保持運作規律。機芯內配置品牌設計並獲得專利的Paraflex緩震裝置，提高機芯抗震力，動力儲備約55小時。蠔式表殼保證防水深達100米，薄荷綠色及深灰色表盤款配備5格鏈節紀念型表帶，同樣是1945年時特別為Datejust而設計。

除了Datejust日期款式，同系列另有簡單3針款的Oyster Perpetual，主打款為直徑41和36毫米的款式，另有34、31、 28毫米尺寸，備有多款顏色表盤選擇。以41毫米直徑款式為例，兩款新款分別搭配銀色太陽光線效果表盤及亮黑色太陽光線效果表盤。前者搭配18K黃金小時刻度及指針，為蠔式鋼款注入復古風格，後者則搭配18K白金小時刻度及指針。

安裝易調鏈節 輕易延長表帶

相比起來，直徑36毫米的Oyster Perpetual 36外觀更為鮮艷活潑，備有糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色，共5款漆面表盤顏色可供選擇。以上腕表均搭配蠔式表帶，表帶配有蠔式帶扣，表扣上並設有安裝易調鏈節，這也是Oyster Perpetual系列首次配備易調鏈節，用家可輕易延長表帶約5毫米。3針款新表均搭載今年首次推出的3230型機芯，配置品牌研發並獲得專利的Chronergy擒縱系統，以鎳磷製成，不受磁場干擾，確保動力儲備增至約70小時。以上表款定價4萬至6萬多元，價位吸引。

Oyster Perpetual系列主打入門款式，如果喜歡具更多功能的腕表，Sky-Dweller可能更合你心水。腕表可同時顯示兩地時區時間，並配備年曆裝置。24小時偏軸盤顯示出發地時間；中央指針指示所在地時間。年曆裝置名為沙羅（Saros）系統，自動區分30天或31天月份。此創新裝置由專利系統運行，以革新方式顯示年曆：表盤上小時標示旁邊設有12扇顯示窗，代表相應月份，當月月份會以紅色標識，其餘則為白色。腕表配備Ring Command操縱系統，一個連結旋轉表圈、上鏈表冠和機芯的創新介面，讓佩戴者能夠快速、便捷且安全地調校腕表的各項功能。

品牌最複雜年曆機芯

今年的Sky-Dweller新表款用上18k黃金表殼，搭配亮黑色太陽光線效果表盤，以及創新高性能黑色橡膠表帶。表帶配備蠔式保險扣與Rolex Glidelock延展系統，毋須工具，即可逐步伸延表帶，最長可達約15毫米。腕表搭載9001型機芯，全由品牌自主研發製造，是品牌最為複雜的機芯之一，配備品牌以獨特順磁合金製成的藍色Parachrom游絲，動力儲備約72小時。

一如所有品牌製作的腕表，今年推出的款式均獲得頂級天文台精密時計認證，並以綠色印章為標記，保證在精準、防水、自動上鏈與動力儲備各方面，均超越製表業的常規和標準，所有認證腕表均附有全球5年保用保證。

查詢：Rolex 2249 8888

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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