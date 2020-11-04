知多啲：大玩實驗建築 不忘環保

水是荷蘭的重要城市元素，不少新建築亦以水為題。最矚目的是由Powerhouse Company為Global Centre on Adaptation設計的Floating Office Rotterdam（圖A）。整個設計可視之為巨型船屋，將停泊於Rijnhaven碼頭。當中的特色，是以可持續發展為依歸，以木作為主要建材之餘，亦備有零碳排放及節能的自給自足系統，同時能應付地球水位上漲問題。另一個則是位於Nassauhaven的Havenlofts（圖B），由Public Domain Architecten設計，算是住宅版本的Floating Office Rotterdam，與市內的Aqua Dock及Floating Farm連成一線。此外，由前Tropicana泳池改建而成的BlueCity Lab（圖C），則以循環經濟為本，將整個空間化為生物工程創科空間，從另一角度解決水污染問題，比起填海開拓土地，比起填海開拓土地更為環保，亦更具視野。