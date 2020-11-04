建築大師設計酒瓶 金色折射光芒

屢獲殊榮的建築師Frank Gehry一生創作了不少劃時代的佳作，包括畢爾包古根漢美術館、巴黎路易威登基金會，一直突破創作界限——地面可以彎曲、牆壁可以傾斜、線條可違反地心吸力，透過情感和視覺，將不可能的想像化成事實。今次他亦運用標誌的雕塑線條重新演繹軒尼詩X.O經典酒瓶：「我很榮幸獲軒尼詩邀請，亦感到興奮。是次合作對我來說也是場考驗——干邑本身是一件經得起時間考驗的藝術品，大家可以從嗅覺、味覺和感覺中體會。我們嘗試在其特有的藝術氣質中發揮創造力，融入到佳釀之中。」

Frank Gehry以軒尼詩干邑區豐富的混釀口感味覺、充滿生機的土壤、曲折的藤蔓以及流過軒尼詩酒廠波光粼粼的夏朗德河為靈感，並仔細考量佳釀的歷史精髓、成分和蒸餾藝術，設計出X.O限量版禮盒及全球限量大師珍藏2款傑作。

金色物料 光線下產生水花錯覺

軒尼詩X.O Frank Gehry限量版禮盒全港限量1500瓶，金色玻璃水瓶體現了Frank Gehry的重要藝術主題：光線的折射。特別設計的禮盒通透明亮，若隱若現般顯現出內裏玻璃酒瓶的經典輪廓，定價$2150。至於只有150瓶的全球限量大師紀念版珍藏酒瓶皆標以編號，並鐫刻Frank Gehry簽名。酒瓶、展示座和取酒器放置於瓦通紙禮盒中，向設計師在1970年代設計的瓦通紙板家具系列致敬。他補充：「我想為經典酒瓶賦予生命力，所以從其發源地汲取靈感，以特製物料的縐褶效果帶來活力感覺。材料能捕捉光線，在酒瓶周圍產生水花的錯覺，瞥眼一看是漂亮的工藝品，再仔細察看後才發現它是一瓶軒尼詩 X.O。」

查詢：www.hennessy.com

整理：張曉冬