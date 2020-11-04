見證法國酒莊傳承一刻 經典香檳 展女酒窖大師年代

品牌200多年首位女酒窖大師

自品牌由Pierre-Nicolas Perrier及Rose-Adélaïde Jouët在1811年創立以來，其釀酒工藝只傳承過7位酒窖大師，而我剛參加了香檳酒窖大師（Chef de Cave）的傳統新舊傳承儀式，見證酒窖大師Hervé Deschamps榮休百年釀酒工藝，並傳承至Séverine Frerson接任成為第8代酒窖大師的歷史時刻，而Séverine更是該品牌200多年來的首位女酒窖大師！

由於疫情關係，Maison Perrier-Jouët香檳酒莊並沒有邀請世界各地傳媒親身飛到其香檳酒莊見證這酒窖大師的傳統新舊傳承儀式，為Hervé舉辦告別禮，而是挑選了3個別具意義的地方，除了日本東京和美國紐約外，香港有幸成為其中一個舉辦地，舉行網上虛擬視像活動，與現場賓客即時互動對話。

手寫筆記傳承 記錄不同年代大師心得

香港站的虛擬儀式在Arbor法國餐廳舉行，酒窖大師的傳統新舊傳承儀式簡單而隆重，於香檳莊內舉行。Hervé首先將一本手寫的酒窖大師大筆記手冊由自己的手上交到Séverine的手中，而筆記記錄了不同年代的Perrier-Jouët酒窖大師的紀錄及心得，十分珍貴。接着，Hervé將酒窖大鎖匙交給Séverine，寓意將酒窖大師的職位及管理酒窖的任務交給她。問Séverine接任後有什麼新項目，她表示會因應氣候變化改變，繼續釀造出高質素的香檳；而2020年的Chardonnay及Pinot Noir葡萄的收成相當好，相信2020年份香檳亦會很出色。

5款年份香檳配新派法式美食

儀式結束後，兩位酒窖大師於視像與現場賓客一同試了5款Perrier-Jouët香檳，包括 Belle Époque 2013年、 Blanc de Blancs 2006年、 Belle Époque 1999年、 Belle Époque 1985年及 Belle Époque Rose 2012年，並配以Arbor的5道菜美食。Perrier-Jouët Belle Époque 2013年是第1支Séverine有份參與最後「添糖」（dosage）部分的年份香檳，可算是傳承的開始。2013年是氣候較溫暖的一年，此年份香檳活潑而充滿果香，帶白花、牛油麵包、烤烘、白桃、蜜糖、礦物及甜香料等味道，餘韻悠長。配上赤酢刺身、枝頭、辣根的頭盤，香檳提升了刺身的鮮甜味，同時亦帶出更多牛油麵包及熟果香。

問到Hervé 37年來在Perrier-Jouët香檳酒莊工作中最難忘的事，他說最深刻的是為品牌帶來了2款傳奇佳釀——Perrier-Jouët Belle Époque Blanc de Blancs 和Perrier-Jouët Blanc de Blancs，而1993年是他第一個Blanc de Blancs年份香檳。席間我們與他及Séverine試了品牌Blanc de Blancs 2006年香檳，優雅而花香果香四溢，氣泡綿密，帶白桃、杏仁、蜜瓜、礦物、白花、蜜糖及糖漬薑等味道，餘韻悠長。配上鯖魚、昆布、番茄，鯖魚及昆布的鮮甜，令香檳帶出更多蜜糖及乾杏脯的味道。

另外我們亦試了2款Magnum香檳，分別是Perrier-Jouët Belle Époque 1999年及1985年。雖說已分別存放超過20及30年，但由於是Magnum香檳，接觸氧氣較少而相對更能存放更長時間，氣泡仍然活躍，不像已放存20年以上，優雅而充滿乾花、乾果、蜜糖及烤果仁等香氣。1985年份香檳的顏色相對更金黃，帶多點杏脯乾及蜜餞等味道，帶陳年香檳的優雅。最後以活潑而帶野生士多啤梨的Perrier-Jouët Belle Époque Rose 2012年配上藍莓乳酪甜品，果香味道更能互相輝映。如果讀者有興趣嘗試法國香檳跟法國美食的微妙配搭，可到Arbor一嘗其早午餐，配搭Perrier-Jouët Blanc de Blancs，$1486/位包2小時香檳任飲（另需加一），供應至11月30日。

2006年份香檳 收成精彩

其實今年還有另一間著名法國香檳酒莊Krug，自1843年至今，委任了首位女酒窖大師。Julie Cavil自2006年開始加入Krug，跟隨上任酒窖大師Eric Lebel及其團隊13年，在今年初委任成為品牌新酒窖大師。近日筆者也參加了Krug 2006年香檳禮盒套裝發布會，跟新任女酒窖大師Julie視像互動試了3款2006年佳釀，包括Krug Clos du Mesnil 2006年、Krug 2006年及Krug Grande Cuvée 162ème Édition（以2006年為基酒），配以米芝蓮名廚chef Uwe的紅蝦美食配搭。

首先試的是新推出的Krug Clos du Mesnil 2006年，以100% Chardonnay萄葡釀造，只在同一塊葡萄園採收同一年的Chardonnay單一葡萄釀造，產量甚少，相當罕有，這年份大約只有約1.5萬瓶普通裝及800瓶Magnum裝的產量。2006年屬於比較熱的一年，氣候反覆，但最後收成精彩，可媲美2002年；果香突出，帶花香、柑橘、熟白桃、蜜糖、牛油及礦物等味道，優雅細緻，配上紅蝦刺身，更提升了紅蝦的鮮甜。3款香檳之中我較喜愛Krug 2006年，氣泡綿綿，層次複雜而帶奶油、烤烘、牛油麵包、杏仁、乾杏脯、蜜糖及礦物等味道，餘韻悠長。配上紅蝦多士，令香檳帶出更多奶油及乾果香。限量版的橡木禮盒，可一次過入手以上3款佳釀，向具獨特風味的2006年，展現葡萄之美的酒莊釀酒工藝致敬。

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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