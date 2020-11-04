創作組合 把鞋子變藝術 運動鞋精緻手繪藏彩蛋

在香港以運動鞋創作藝術的組合並不多，The Flying Hawk Studio便是其一；他們由創辦人鄧偉東（阿東），以及一班志同道合的朋友組成，從自己喜愛的事物出發，將興趣發展成為創作與專業。近年，他們因獲得不少時尚品牌的邀請合作，而逐漸為更多人認識。「在找尋定位時，我們沒有特別去爭取些什麼，一切只是順其自然。」不過，當談及創作方向時，阿東則堅定說：「於我而言，首要條件是要找出自己喜愛的事物與風格，然後才思考如何把自己能夠做的融入創作之中，並將之做好，當累積了一定的經驗和技術，不但會自然確定到自己風格，亦總會有人欣賞你用心創作的作品。」

基本鞋款變獨特設計

選擇以運動鞋作為媒介，源於阿東年少時的想法與意念，「學生時期的我，最喜歡的東西就是波鞋和漫畫。後來，因為修讀藝術的關係，開始練習繪畫，但又不想只畫在畫布或畫紙上，便想到把作品和自己喜歡的事物聯繫起來，繼而把創作畫在帆布鞋上」。在過程當中，阿東更把難處視為創作development的一部分，「下筆時，需要配合鞋面的裁片去創作，再加上不同顏料的組合變化，愈畫愈覺得比起在平面上作畫更為有趣，所以最終便發展到畫在波鞋上」。

他亦相當享受箇中帶來的滿足感：「作為一個創作人，擁有的經驗和對觀察事物的敏感度，能透過工具及技術，把腦中的概念實踐及呈現，這點對我來說，是一件很美好的事。」

細看The Flying Hawk Studio的作品，不難察覺他們經常也會挑選Nike的鞋款，當中有什麼特別的原因？阿東解釋，「除了因為我們本身喜歡品牌外，也因為他們推出過很多經典的鞋款設計，這一點很符合我們的創作意念，就是把basic的鞋款變成獨特設計」。他們亦會搜尋一些特別的運動鞋，配合創作的畫像設計，或是從客人提供的運動鞋上，為對方加入心水的設計。

做自己喜歡的事

至於風格方面，其作品傾向圍繞東洋元素，阿東說：「我個人本身喜愛美式西岸風格的東西，而隨着時間過去，多看了別人的art pieces、創作，發現日式浮世繪的精練線條極具韻味，再加上我們這一代都深受日本文化薰陶，所以便決定透過日式風格，表達我們的創作方向。」不過，他亦深明藝術創作不應受框框所限：「做創作，並不需要特別規限自己，雖然我近年喜歡日式浮世繪的精練線條，並不代表我要否定以前熱愛的東西，說不定過一陣子，我又會重投回美式的風格，做自己喜愛的，才會用心鑽研，才會建立到風格和技巧。」

對創作人來說，如何保持熱誠甚為重要，「對於不喜愛的東西，要保持熱度是很難的。我們喜歡波鞋，這個『根』從小時候已經種下了；實際上，要保持創作熱誠，我認為可以透過不停開發一些新project、技術，所以除了手繪創作外，近來我們在創作中，亦加入了一些手製配件配襯波鞋，認真審視、研究自己的創作，透過不斷的修煉，繼續走下去。」

盼顧客珍藏珍惜

無論處身於任何創作界別，每一件作品從構思到改良，以至實行，每個步驟都讓創作者花盡心血。他們希望穿上The Flying Hawk Studio創作的人，會怎樣看待他們的作品？「我們本身是很『惜鞋』的人，希望顧客並不會拿來『粗著』，因為我們設計的每雙波鞋當中都有藝術成分，希望他們會視之為一件收藏品，偶然拿出來欣賞，說不定會發現當中隱藏的小迷思與『彩蛋』。」

訂製運動鞋 展示創意工藝

與Joyce合作的「From Painting to Craft」訂製鞋款，以日系元素作主軸，當中包括手繪及純手工創作，每雙設計都用上對比元素，講求平衡感覺。所有款式均接受預訂，需時約1個月。

查詢：

Joyce 2810 1120

The Flying Hawk Studio www.theflyinghawkstudio.tv

編輯：陳淑安

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