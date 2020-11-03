空氣清新機 難「一網」打盡污染物 殺菌除臭隔塵 需不同淨化技術

文：李佩雯

室內污染物主要分為兩類，一類是粒狀污染物，如花粉、塵埃、毛屑、細菌、霉菌、病毒，以及煮食油煙、二手煙的懸浮微粒等；另一類是氣態污染物，如二氧化碳、一氧化碳、甲醛、使用打印機時產生的臭氧、水管異味等，部分室內污染物是由室外傳入。

樓宇密 通風差 污染物難散

香港理工大學屋宇設備工程學系副教授周志坤，研究城市設計如何影響空氣質量，他說：「室外污染物主要來自汽車、船隻、發電廠，以及內地周邊城市工廠排放的氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、揮發性有機化合物（VOCs）、懸浮粒子（PM）等。由於香港樓宇密集，通風不佳，污染物難以散去，間接影響室內空氣質素。室內污染物則主要來自明火煮食時產生的一氧化碳、懸浮粒子、揮發性有機化合物，以及家具、裝修物料揮發的污染物等。」

據環保署轄下室內空氣質素資訊中心資料，受污染的室內環境可令人感到頭痛、眼睛痕癢、呼吸困難、嘔吐及疲勞等不適，長期接觸更有可能引致呼吸系統疾病、心臟病或癌症。

■常見淨化空氣方法（圖）

空氣清新機運作原理簡單，由機內風扇帶動空氣進入機內，透過不同技術阻隔或消滅污染物，從而淨化空氣。以下為市面常見的濾網及淨化空氣方法，大部分過濾式空氣清新機主要包含HEPA高效濾網，再配合其他淨化技術。

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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