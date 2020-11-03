論盡教育：考第一不等於叻

1. 所讀非書——學校專讀教科書，而教科書並不是真正的書。今日大學畢業的人，所讀的書極其有限。讀一本小說概論，不如讀《三國》、《水滸》，讀一部歷史教科書，不如讀《史記》。

2. 無書可讀——圖書館的書極有限。（註：昔日大學圖書館存書量不多，今日情况不同。）

3. 不許讀書——上課時看課本以外的書是犯規的。如果從早到晚都上課，亦即是從早到晚都不許看書。

4. 書讀不好——處處受學分牽制。《禮記》說過記問之學不足以為人師，學校所教非慎思之學，如果你能猜中教師心中要求你的答法，你得100分，於是沾沾自喜，自以為西洋歷史你知道100分，真實西洋歷史何嘗知道百分之一。學堂所以非注重記問之學不可，是因為便於考試。

要篩選，要淘汰，憑什麽？

時代演變，林語堂先生的言論放諸今天未必全對，但他說的第4點確是歷久常新。不論小學、中學、大學，要分出高低優劣，要衡量誰是鰲頭，誰是包尾大幡，都要考試，都要搶分。羅范椒芬當年高調說「求學不是求分數」不全對也不全錯。不論分數的形式是50或100、是D或A、是文憑試的2或5**，都是不同形式分數而已。從古到今，從中到外，要篩選，要淘汰，憑什麽？分數囉。

千古的難題來了，100分最叻，99分無咁叻；5**叻啲，5*無咁叻。數字看來確實如此，但統計學上又有所謂誤差範圍，間接證明數字並非絕對。讀者諸君也許聽過「幸喜文章中試官」，即係話你的答案開中試官心意，你唔止可以攞5**，6星都有可能。試官好欣賞蘇大學士文章氣勢的一瀉千里，你卻盛讚他的死對頭王安石穩健沉鬱，攞到三級算你執到。考試真係講彩數，但彩數之餘都要講技巧，那技巧就是捉題目、圍題目。把題目的範圍縮窄，然後死讀死記，記性好的則攞高分如拾草芥；加上猜中教師所要求答法，想唔考第一都好難。

求「實」學不是求分數

由此推演下去，考第一係唔係等於叻？答案當然不是。能夠捉摸到教師喜愛的答法，又懂得捉題目、圍題目，一定唔蠢得去邊，基本的聰明總是有的，但決不能說叻，記性好卻是肯定。回頭說羅范，她說「求學不是求分數」也對，小婦人要替她的名言加一個字，以收點石成金之效：「求『實』學不是求分數」，但考試真是要求分數。

坊間好多補習學校，又有所謂補習天王，他們不外是集中人力物力，有系統地捉題目、圍題目，分析歷屆試題和形式，提高試題命中率而已。靠補習社幫助而取得5**，叻唔叻吖？你自己答嘞。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第318期]