家庭有教：孩子不聽話 「誘導」最有效

點出孩子錯處 如何影響別人

家長管教孩子的手法，大致可分為3類：

權力壓制：家長的說話就是命令，孩子必須服從規則。家長毋須跟孩子解釋為什麼要服從這些規則，因為它們都是「聖旨」，不遵循「聖旨」就不會有好下場——家長可能會罵孩子或打孩子。

愛的撤離：當孩子不聽話時，家長向孩子表示自己不會再愛護或照顧孩子，令孩子感到焦慮和不安（如：「你再和其他小朋友爭玩具，媽媽就不要你了！」、「你再這樣，爸爸就把你丟在這裏，不帶你回家！」）。

告訴孩子犯錯如何補救

誘導：家長在管教孩子時對規則多加解釋，讓孩子明白規則背後的原因，特別是自己的行為會如何影響別人（如：「你搶其他小朋友的玩具，會令到其他小朋友很害怕、很不開心。」）。這種管教方式認為孩子犯錯一定「事出有因」，例如，孩子搶人玩具其實就是想玩別人的玩具。所以，家長要告訴孩子可以運用什麼正當方法去達到同樣目的（如：「如果你想玩別人的玩具，你可以開口問其他小朋友，可不可以和你一起玩。你亦可以輪流玩：等候別人玩完，自己才去玩。」）。家長教導完孩子後，亦要告訴孩子犯錯後可以如何補救（如：「不過你現在搶了其他小朋友的玩具，除了要把玩具歸還，還要誠心向人道歉。」）。

家長愈多運用誘導，孩子就有愈高的同理心和利他行為。相反，家長愈多運用權力壓制和愛的撤離，孩子的問題行為和負面情緒反而愈多！想了解誘導如何實際運作？請收看短片《孩子犯錯點算好？》。影片連結：https://youtu.be/abxoL192twQ

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第318期]