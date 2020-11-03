日式育兒記：親身觀校 揀選心水學校

日本的小學一般分為國立、私立和公立。聽名字也知道，國立小學是國家的小學，也是很難考的小學，選拔過程繁複，小孩子也需要無比運氣。甄選階段最初要家長親身去學校拿取表格，然後遞表後會作第一次抽籤，抽中的小朋友可以到學校面試，一般有面試、筆試跟體能測試，過關的小朋友會再抽多一次籤，抽中的小朋友才可以入讀該學校。由於國立一般也是一條龍的學校，價錢相對便宜，是不少家長趨之若鶩的學校。我們也試過碰一碰運氣，可惜首輪抽籤已經抽不中。

國立競爭大 私立要求高

然後到私立，很多私立小學也是跟日本大學有聯繫的附屬學校，亦有天皇或者名門的貴族小學，同時不少私立小學考取私立中學的成績也比公立的優勝，所以很多私立學校的競爭也非常激烈，學費當然比較昂貴。我自己去過兩間私立小學的說明會及觀課，雖說是說明會，女士卻要穿上黑色長裙，男士要穿上黑色西裝，家長們也好像進入競爭般，猶如日劇情節一樣，我自己倒不太喜歡這些感覺。而且觀課的時候感覺所有學生教師也很拘謹，而說明會上所透露的入學試題無比困難，例如筆試一小時、圖工半小時、體能半小時等等，我們便知道私立學校好像不太適合兒子，也不太適合我們。

公立就近入學毋須甄選

那麼剩下公立學校，公立學校並沒有任何抽籤跟甄選，只要住在該學校400米以內便會自動入選該學校。今年因為新冠肺炎的關係，東京都的小學也沒有對外觀課安排。可是不看一看學校我還是不放心。我選了一些喜歡的學校，隨後再打電話問有沒有觀課的安排，有幾間學校也很好，批准我們去15分鐘看一看，看過學校後我自己也略有心水知道哪一間學校比較適合MJ。

整個9月和10月，我好歹也看過了20間學校，包括國立、私立和公立，雖然說公立學校的課程全國也大同小異，但環境、教師、學生卻不一樣，所以我依然堅信除了是學校揀學生，家長也可以選擇適合自己子女就讀的學校。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第318期]