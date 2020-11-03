親子筆陣．民房四寶：好開心見到你回來

不需要什麼，說陪老爹出外走走，探探我舊生的孩子就已經可以。三個孩子之中，老二的性格最隨和、最容易滿足，大多數的家庭活動，他都樂意讓家姐和妹妹做選擇，他不是沒有喜惡，只是更想他所疼愛的人快樂。就是因為老二這樣的性格，老爹明白，即使忙碌，也必須更在意他的成長需要。知道兒子對我的新工作充滿好奇，趁着他學校的term break （學期中休假），特意邀請他跟我回學校當一天小助手，作為今年的生日禮物，他高興得大叫起來！

小助手的一天匆匆就過去，平日說話不多的他，在回家路上卻跟我說個不停，回味着這天的所見，延續着當中的快樂。忽然，我打了個呵欠，細心的他就問我，是否每天早上都要站在大堂歡迎到校的小朋友？明早可以多休息一會嗎？ 我告訴他，不要輕看這個崗位，因為每個孩子都需要被歡迎。想起最近一個重遇的故事。

每天堅持 在校門迎接學生

在學校附近的小店吃午飯，鄰桌有名年輕父親向我點頭微笑，他手抱着一個嬰孩，我不太確定他是否我校的家長，禮貌地點頭回他一個友善的笑容。他拉下口罩，說：「校長，很久沒見，我是Marco（化名）。」 面，有點生，沒有什麼印象。傾談下，原來，面前這個陌生的父親，曾是我舊校的學生，他說很久沒見，是事實，我們上一次見面，是18年前，記憶逐漸回復過來。

那時候，舊校的中學部設在琵琶山郝德傑道，用的是柏立基教育學院的前校舍，交通非常不方便。因為我平日較早回到學校，很多時候也會替同事站在門口當值，迎接到校的學生。當時的Marco，是一個非常沉默的男孩，跟他打招呼，總是沒有回應、沒有笑容，而我每次見到他，仍會跟他說：「早晨啊，好開心見到你回來。」即使他從沒有任何回應。可惜，學期還未有結束，他就退學了。

一句簡單說話 讓孩子感到被接納

這天，他告訴我過去一直不知道的事。那一年，Marco的父母原來正在辦理離婚，而最令他傷心的是，他的父母都沒有爭取兒子的撫養權，只管把他推到對方的家裏去。他感到自己是多餘的，是不受歡迎的，就連父母也不想多看他一眼。然而，在他最難過的時候，每天仍會堅持來上學，原因是，他很想聽到有人告訴他：「好開心見到你回來。」一句看似簡單的說話，給當時的他很實在的安慰，他在那裏，感到被歡迎、被接納，我聽得視線也模糊了。

每個孩子都需要被愛，或許，我們未必知道他們每個當下的處境，卻不要因為他們沒有笑容而收起給他們的笑容，也不要因為他們的沉默而對他們沉默，願每個家庭、每個校園都充滿着對孩子回來的歡欣與期待。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]