本周FOCUS．採訪手記：將學習主動權留給小朋友

小五英文 醫生爸也不懂？

早前記者看到前主播繆美詩（Rachel）都在個人網誌分享看法。她兩個女兒與醫生議員的女兒都讀同一學校，並非採用本地主流教學模式及課程，「既然孩子學習上不感吃力，即使小學教學內容不為專科博士所認識，又有何不可」。她着重的，是孩子能否獨立完成功課，所以無意定下框架引導，規限孩子的發展。

記者也同意Rachel的想法，但像她一樣捨得放手，給孩子自己發展和學習，又有幾多父母做得到？與她談過幾句，問她覺得作為家長，在孩子的學習和功課上要幫幾多才合適呢？Rachel說：「要培養小朋友主動，家長最要做的，就是將主動權留給小朋友。即是說，若家長先天下之憂而憂，在小朋友未求救時已經想好怎樣幫手，那就錯晒！」她認為當小朋友遇到問題主動求救，家長可以引導如何解決，例如查字典、問同學仔，舉一反三地教導；又或者寫手冊告訴教師，自己小朋友哪些地方不太了解，請教師協助等等。

「方法有好多，萬變不離其宗的是，小朋友要主動學習，不明白便主動求救，而非家長幫忙溫習後，發現小朋友原來交完功課都一頭霧水，於是自己每日跟足功課，跟默書考試測驗，更為他們找來各項專科補習教師，變成家長比小朋友更緊張。」

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第318期]