樂手出騷結良緣 墨西哥「肥貓」在港傳揚「喜樂」

（本版受訪者按拍攝需要，暫除口罩，文中各本地場所均須佩戴口罩）

文：Selene Luk

場地提供：TQM Te Quiero Mucho

訪問當天，「肥貓」一身盛裝，說明了他的職業：墨西哥mariachi音樂樂手。他自14歲開始學習音樂，最喜歡樂與怒，18歲正式學習墨西哥「國粹」mariachi。年少的他大概沒有想到，音樂會成為他飄洋過海發展事業的契機，甚至為他帶來一段美滿姻緣。

國粹音樂mariachi 愉悅駕馭憂傷

香港讀者可能對mariachi音樂感到陌生，其實這種音樂表演早於18世紀存在，更於2011年被納入聯合國非物質文化遺產，來頭不小，在墨西哥是雅俗共賞的表演和藝術，小至生日聚會、街頭表演，大至各種節慶盛會，都有mariachi樂隊的身影。在當地遊客聚集的廣場或餐廳，都是欣賞mariachi樂手演出的勝地，一大群樂手浩浩蕩蕩演出，氣氛熱鬧。Poncho說：「樂隊一般有12人（最少4人），身穿代表墨西哥的『el charro』禮服，戴上大大墨西哥闊邊帽，各有不同崗位，有主唱，有表演不同樂器（如小提琴、結他等）；樂手一邊演奏樂曲，一邊和唱，身軀隨音樂節奏擺動、跳舞。」傳統上，不少樂手都愛蓄八字鬍子，那是不是服裝規定？「這是由墨西哥大革命時期就有的傳統，男人都蓄八字鬍，看起來神氣又英偉，充滿男子氣概。」他邊笑說邊翻手機舊照。原來他也蓄過八字鬍，樣子看起來的確更老成。

墨西哥mariachi音樂歷史悠久，Poncho最想向讀者推介的是過百年老字號Mariachi Vargas De Tecalitlán。在當地，mariachi樂隊很多時都是世代相傳的事業，長長的樂隊名字包含了創辦人與所屬地區，例如他推介的這支樂隊，「就是由來自墨西哥小城Tecalitlán的Vargas老先生創立」。這支樂隊於1897年成立，至今傳至第5代。百年來樂隊與墨西哥當然有不少轉變，如何在加入新意與保留傳統精髓之間取得平衡，正是當中難度及需要投入心思之處。

Mariachi樂曲的歌詞，不少與墨西哥大革命有關，也歌頌生命的美好與對愛情的追求。但熱情洋溢的音樂下，歌者雄偉嗓音流瀉而出的歌詞卻不一定輕鬆愉快，唱的更多時候是憂傷。Poncho解釋：「因為用愉悅的方式，比較容易駕馭悲傷。」這種處世態度，就反映在mariachi音樂之中，或者這也是為什麼墨西哥人常常予人無憂無慮之感。煩愁再多，口裏嚷嚷投訴一下，轉身就用fiesta（西班牙語「派對」之意）忘憂解困。

亡靈節憶先人 笑指屋細無法設祭壇

面對煩惱能夠一笑置之，面對死亡亦然。墨西哥人很重視11月初的亡靈節，那是一個代表在生者對亡靈思念的節日，他們相信亡靈會在這個特別日子，返回人間與親人共度時光。對墨西哥人來說，死亡不是終結，而是另一個旅程的開始。他們除了往墳場拜祭先人，不少人也會在家中設置祭壇，放置貢品，供回家的亡靈享用。貢品通常是糖果製作的骷髏頭、蠟燭、香薰、亡靈麵包、烈酒等，還會放上逝者的照片。「肥貓」笑說他在香港的家太細，無法預備祭壇。以往部分香港餐廳都會乘着Halloween，一併慶祝時間接近的墨西哥亡靈節，推出特色餐飲，繪畫骷髏頭臉孔，安排墨西哥樂手演出等，但今年因為疫情關係，大部分慶祝活動也取消，但墨西哥駐港總領事館仍有在灣仔辦公室設置典型的亡靈節祭壇，推廣這個獨特文化。

擅長演奏數種樂器的「肥貓」，是個不折不扣的音樂癡，當年因緣際會受聘來港表演，因工作關係認識現任太太，後來更成立音樂製作公司，把拉丁音樂文化推廣到香港。「肥貓」的公司名叫Fiesta，中文名用上他的中文名字「喜樂」，帶有「喜歡音樂」、「快樂」的意思。他說：「因為香港人生活壓力很大，希望把快樂透過音樂帶給大家。」

妻着迷民族服飾、假面摔角

「肥貓」又何止把音樂帶來香港呢？他的愛妻Iman在未認識他前，對墨西哥毫無認識，直至跟「肥貓」結婚、回鄉探親時，從此對墨西哥民族服飾愛不釋手，愛到要排除萬難開設網店「Mexicanisima墨墨買」，遙距向一眾墨西哥獨立手作人入貨。身形纖瘦的Iman，最沉迷的竟然是墨西哥假面摔角（lucha libre）。Iman說：「每個摔角手都有代表自己的面具，因為不一定每個都是職業選手，可能是業餘性質，不方便透露樣貌。相比電視上轉播、動作生硬的美式摔角，墨西哥摔角更精彩。」墨西哥假面摔角是一種娛樂，除正規表演場地，有時在大型商場都會架設擂台表演。「墨西哥大媽看得興起，甚至會把隨身穿的拖鞋脫下來，擲到擂台發泄！」她說得眉飛色舞，提醒大家如到墨西哥旅行，必定要欣賞這項娛樂！

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編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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