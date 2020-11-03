豊洲直送肥美秋刀魚 鹽醋提鮮

魚鮮抵店立即處理 減慢熟成

除了來貨要新鮮，言師傅也十分着重處理方法。原條魚鮮抵店後立即去鱗清內臟起魚柳，保存好當晚使用，切成魚柳保存可減慢熟成時間，維持鮮度。貝類原隻連殼送港，他會調配鹽水，水和鹽的比例大約1:1.02至1.025 ，毛巾浸透鹽水，包着貝類保持濕度，養着貝類。而切貝類和魚類的方法也大有學問，基本上刀法要利落，別割或拉，以使魚肉表面不受損，減輕熟成，保持鮮度。

言師傅說一件壽司不等於一件魚加一嚿飯，背後蘊含嚴選時令鮮貨、構思、設計、調味等工夫和心思，目的是使魚鮮味達至極點，希望客人進食時，能夠從一件壽司細味箇中心意。

■壽司源

地址：元朗青山公路1號珍珠樓地下10號舖

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