專家：分散式收集數據較保私隱

有份研發BU-Trace的浸大計算機科學系副系主任及教授徐建良表示，有見香港在3、4月有大量輸入個案，希望利用科技找出感染個案的密切接觸者，及早隔離並診斷，減少傳播風險。至於私隱問題，他指內地健康碼採用集中式（centralized）設計，把用戶行蹤紀錄即時傳送至伺服器；但考慮到香港社會注重私隱，故發展另一套系統，以分散式（decentralised）設計，毋須收集用戶個人資料及位置數據，保障私隱之餘，亦能做到傳播風險警示；惟要靠用戶於確診後主動通報系統，效率不及集中式系統。

留意要求存取手機額外權限

徐建良又提醒，市民下載不同地區相關應用程式時，可留意開發者會否要求存取額外的權限；藍牙、GPS功能都需要存取用戶的位置資訊，或會暴露行蹤，二維碼則不用定位功能。

BU-Trace概念與政府的感染風險通知應用程式類似。政府資訊科技總監辦公室向本報表示，程式在開發過程中，一直與一些大學保持緊密聯繫，並會繼續合作及改良程式。徐建良亦表示曾與政府部門開會並給予意見，例如利用AI技術自動記錄用戶離開時間，但未知最終有否採納。

浸大學生：憂泄私隱

香港浸會大學學生會署理會長方仲賢自言未用過BU-Trace，估計只有約一至兩成學生使用。他形容，大多數學生不想向校方泄露私隱；縱明白系統有助追蹤隱形患者，校方亦聲稱不會收集私隱資料，但他擔心有私隱泄漏風險。

他又認為系統「並非必要」，浸大已要求學生每天進入校園前填寫健康申報表，校園內亦要佩戴口罩，學生只要保持社交距離已可保護自己。