知多啲：了解成長背景 掌握情緒變化

婚前輔導 心靈交流

開展一段關係，需要了解雙方家庭背景、成長環境，「溝通不止是片面交談，飲茶食飯之類，心靈上交流是重要的」。麥棨諾提醒，別胡亂開始一段關係，應先了解和接受對方背景，之後相處才會容易一點。

「我與你走下去，你的過往即是我的過往，我有責任去了解。」此外，也不要忽略婚前輔導，結婚前先了解大家，及早知道預期有什麼情况出現。「因了解而分開，總好過一段好torturing（折磨）的婚姻。最後即使結不成婚，但對方可能覺得你是最了解他的好朋友。」