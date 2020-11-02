突變暴躁抑鬱 鬧分手？ 伴侶放負 聆聽陪伴拆彈

社會運動，加上疫情一波接一波，或多或少對精神健康構成負面影響。如果身邊伴侶是一個負能量炸彈，天天放負，作為最親密的另一半，都會感到無力。面對負能量爆棚的伴侶，如何一起走出低潮？

當一個人患有情緒病，身邊人首當其衝。

「今個星期我不想去街……」女友說。

男友忐忑猜想：「女友不想拍拖了嗎？是不是不再愛我？」

伴侶突然變得脾氣暴躁或鬱鬱不歡，拒絕見面溝通，未必是分手徵兆。精神科專科醫生麥永接表示，抑鬱症、焦慮症或其他精神科疾病患者，有時會失去溝通的動力和興趣，令人誤以為雙方關係出問題。但先要了解原因，或可能是情緒問題。另一半應給予空間和耐性，接受伴侶有精神壞的日子，不是完美的時間，要有同理心聆聽對方感受。

探討不開心原因

假如懷疑伴侶受情緒困擾，身邊人或許難以開口着他尋求協助。精神科專科醫生、性治療師麥棨諾以抑鬱症患者為例，患者背後都有不同故事，另一半不是去處理他的徵狀，而是要明白他為何不開心。溝通時切忌讓他感覺到「我幫你解決問題」、「你成日脾氣好差、情緒不好，去看醫生啦！」這樣患者通常不會去求醫。當出現情緒病，患者最常見的徵狀是失眠，另一半可以試着說：「你身體不適又失眠，我陪你看醫生，去處理一下睡眠問題。」對於患者而言，睡眠問題比較迫切，由此角度出發，勸他看醫生成功率和接受程度都會較高。

陪見醫生 助全面評估

當然，最好與伴侶一同見醫生，因為醫生除了要知道患者的主觀申訴之外，身邊人客觀的描述，有利全面評估。再者，陪同患者看醫生，也是情感上支持，令伴侶感到彼此同行。加上身邊人經常感困擾，不知道患者何時病發，如一起看醫生，醫生解釋病情，例如什麼情况下會出現某些問題，另一半也能掌握一些技巧去應對。

麥棨諾強調陪伴同行的重要，另一半宜在態度和情感上做支援。無論伴侶有多負面，另一半的態度就是「聆聽、接納、明白，與他同行」。一個人不開心時，想另一半了解、明白自己為何不開心，而不是尋求解決困擾的方法；另一半只需要聆聽、陪伴，但這點往往被忽略。尤其當伴侶哭泣時，切忌說：「唔好喊，你再喊我好煩！」這樣會令人感覺「哭是不應該」，患者會覺得自己全盤被否定。

感到煩厭 需檢討關係

另一方面，身為另一半的你，若真心有一刻念頭：「你唔好喊啦！我好煩……」就要檢視雙方關係是否出現問題，反省是否對伴侶感到煩厭，若感情生變，「這不是錯，一段關係要識得開始，也要識得放低」，麥棨諾說。

情緒病患者或會害怕另一半不接納自己，不願坦白病情，「如果另一半愛你，不會介意你有什麼病。情緒病跟其他病一樣，都是身體的疾病。患者有責任通知另一半」。而另一半亦要知道，若伴侶經常情緒低落，應思考背後原因，共同面對困難，助對方走出傷痛，負能量便會愈來愈少，「你愛這個人，就要愛他的全部。你選擇與對方一起，就要接受他的背景和情緒反應，陪伴他一同面對負面情緒」。

文：李祖怡

編輯：蔡曉彤

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