醫徹中西：肌腱撕裂 肩痛手難舉

一名年長女士因右肩不能舉起而求診。兩月前，她提大袋時右肩關節發出咿軋音，當時不痛；第二天隱隱作痛、乏力，右手只能向前提高30度且難維持。掃描見右棘上肌肌腱（胛骨岡上肌）接近完全撕裂，右棘下肌肌腱亦出現異質性的變化。兩名骨科醫生認為要手術修復，但病人想先試保守治療，做了兩個月物理治療，但效果不彰。

來診時，病人右手前舉至30度無力維持，不能向外舉，有隱痛，舉手時右肩明顯高聳。觀她整體虎背熊腰，這或因上斜方肌繃緊所致；旋肩沒有阻力，按壓沒痛點，但按棘上肌則少許隱痛，受拉扯張力增加痛楚。

中西藥物齊下 磨損肌腱重獲功能

病人要求轉介針灸推拿，但診症之後，我建議先做中西醫藥物治療。她納罕。我解釋說，修補撕裂當然要手術，但若在一條磨蝕成洞的破褲，直接縫合修補，旁邊部位因縫合而少了虛位，已磨損的組織被拉扯致增加破裂；所以應先利用藥物令病人「上肉」，令磨損肌腱重獲正常組織功能，不讓針灸推拿或手術增加拉扯加添磨損。

用藥一段時間後，病人肌力和肌肉控制已明顯上升，右臂容易提舉；5星期後，更開始向旁舉。

雖然舉手明顯進步，但舉手時聳肩仍未解決。其實首診時已看到病人右肩前傾的不良姿態，但當時未可判斷是否與病關聯。及至這刻，就解釋了右肩前傾並非傷後引起，而是長期問題所致。病人回想以往雖無痛症，但多年常用右手拖拉行李，總覺右肩不適。估計她右肩膊前傾、手臂內旋的不良姿勢，導致過度伸展傷及右肩肌腱韌帶，軟組織不勝負荷而勞損，再借力引發今次嚴重肌腱撕裂，傷患不是單次用力過度所致。

治療後右肱骨前移明顯減少，但右肩前傾沒有改善，反映問題由不良姿勢引起，需要處理。於是微調治療方向，加入解決右肩前傾的運動。運動後病人右肩前傾逐漸減少，肩功能和穩定回復正常。

從西方醫學角度看，肌腱康復能力有限，如遇到嚴重肌腱撕裂，修復手術是唯一可行方案。單次因傷撕裂，這無可厚非；如不是單次急傷者，若未能判斷旁邊磨損組織，可再破壞而伴來不同程度的後遺症。

物理治療加中醫 分析病因減風險

判斷組織損傷並不簡單容易，中醫一般也常先作針推。而在我診所跟診的物理治療師，可透過觀察病人對治療反應和病史，辨析病人是因錯誤姿勢引致右肩長期勞損，再引致傷患，對症下藥。藉西醫對各肌腱的了解，又以中醫對身體虛實的通曉，避免不因應整體對策而引起的風險，更能解決問題。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）