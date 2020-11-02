甲狀腺髓質癌 用碘無效 尋精準治療

甲狀腺癌女性風險較高

甲狀腺是在頸氣管前方的蝴蝶狀腺體，分泌「甲狀腺素」荷爾蒙，調控新陳代謝、血壓、心跳速度、體溫和體重。根據香港癌症資料統計中心2018年數據，甲狀腺癌有1037宗新症，最常見發病年齡組別為45至64歲（509宗），其次是20至44歲（328宗）；女性患者佔806宗。

李女士（79歲） 於2014年發現患上甲狀腺髓質癌，手術切除甲狀腺和腫瘤後，接受放射治療。不幸地，於2017年復發，並擴散至肺部、骨和肝臟；起初病情較慢，李女士只需定期觀察，但到2019年，病情變化得較快，骨轉移令她需要拐杖輔助步行，決定開始接受標靶治療。在照顧李女士這段期間，她和女兒問了一些問題，可以跟大家分享一下。

問：甲狀腺髓質癌跟其他甲狀腺癌有什麼分別？

答：甲狀腺癌主要分為4類：

˙乳突癌（papillary thyroid carcinoma）

˙濾泡癌（follicular carcinoma）

˙髓質癌（medullary thyroid carcinoma）

˙未分化形甲狀腺癌（anaplastic thyroid carcinoma）

九成甲狀腺癌為高分化甲狀腺癌，即乳突癌和濾泡癌。而髓質癌佔1%至5%，來源於甲狀腺濾泡旁細胞（又稱C cell、 parafollicular cell）；75%髓質癌屬零星個案（sporadic），但約25%是家族遺傳（RET Gene Mutation），當中10%至20%會伴隨多發性內分泌瘤二型（MEN II），患者需要檢查是否同時患上副甲狀腺腫瘤 （parathyroid tumor） 和腎上腺嗜鉻細胞瘤（pheochromocytoma）。

問：甲狀腺髓質癌完成手術後， 是否需要服用放射性碘（radioactive iodine）？

答： 完成手術後，醫生會按病理報告，決定是否需要放射電療治療。一般來說，若腫瘤擴散至附近淋巴組織或腫瘤已侵蝕甲狀腺外膜，都需要術後電療。由於髓質癌C cell不會吸收碘，所以跟一般甲狀腺癌不一樣，不用放射性碘療程。

問： 完成所有癌症治療後，還需要什麼跟進療程？

答：手術切除甲狀腺後，病人需長期服食甲狀腺荷爾蒙補充劑，補充身體甲狀腺荷爾蒙分泌不足。部分病人在手術時有可能影響附近的副甲狀腺組織，便需要補充鈣質。

建議病友定時檢查身體，抽血驗癌指數（CEA、Calcitonin、超聲波檢查頸部確定沒有淋巴轉移，以及照肺。

晚期擴散 標靶藥助控制

問：如甲狀腺髓質癌不幸擴散至其他器官，有什麼治療方法？

答：針對晚期甲狀腺髓質癌，美國食品藥品監督管理局（FDA）已核准兩種標靶藥：凡德他尼（vandetanib） 和卡博替尼（cabozantinib）。臨牀研究顯示，兩種藥物可延長腫瘤無惡化存活率和整體腫瘤控制率。不過，兩種藥物各有副作用。凡德他尼副作用包括腹瀉、皮疹、惡心、高血壓、食慾降低、肝功能異常等。而卡博替尼常見副作用包括腹瀉、口腔黏膜炎、手足症候群、高血壓，另外較少見但嚴重副作用為廔管形成及下顎骨壞死。

分析血液腫瘤DNA 對症下藥

問：個人化精準治療（precision medicine）在甲狀腺髓質癌上有幫助嗎？

答： 個人化精準治療需要抽取病人血液或腫瘤樣本，作詳細基因分析，然後根據基因測驗結果，選擇最佳治療方法。

歐洲腫瘤學學會（European Society for Medical Oncology，簡稱ESMO）剛發表有關新一代基因排序系統——次世代定序儀（Next Generation Sequencing，NGS）指引，報告指出晚期甲狀腺癌患者可考慮透過詳細基因分析，檢查包括如NTRK、RET、TMB等腫瘤基因，因現時標靶藥物和免疫系統治療可針對這些腫瘤基因來控制病情。

現今醫學進步了很多，過往只能用手術治療，現在有其他治療程序，如電療、標靶治療等。李女士用了標靶治療已經一年多時間。上星期覆診，正電子掃描檢查見到擴散到肝和骨的腫瘤有明顯改善，現在不用拐杖輔助，她還告訴我現在可以跟家人出去飲茶。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：劉家睿

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