星期日文學‧作為現代形式的短篇小說

如果短篇小說出現的時間那麼早，中間既有本國創作，又有其他國家的翻譯本傳入，那為什麼說短篇小說是一種現代的形式呢？因為短篇小說的興盛，與象徵着現代性的報刊媒體有莫大關係。用學術界老套的用語去說就是，它的興盛是現代性的展現。

短篇小說與報刊媒體

在歐洲，報紙於17世紀逐漸興起，19世紀已成為市民文化生活非常重要的一部分。當時的報紙可粗略分為兩種，第一種是以普羅大眾為目標讀者群的「便士報」（penny papers），一般人可負擔起一天買一份或以上這類報紙。另一種是以中產或以上階層的人為目標讀者群的報刊（periodicals）。總體來說，這些報刊媒體大大地影響了當時的文學風景，例如最直接的影響便是報刊稿費成為作家重要的收入來源，特別是那些寫短篇小說的作家。此情况由俄國、法國、美國到日本都不例外。俄國著名作家契訶夫（Chekhov）就是靠報刊稿費在莫斯科養起整頭家的了。

除稿費收入令作家可以維持生計外，報刊還為作家帶來另外一樣東西，那就是大量的讀者。根據戈耶特教授（Florence Goyet）的調查，19世紀之時，一個法國作家的短篇小說結集如果能在一年或兩年內賣出3000本，那他就已是非常了不起的作家了。然而，對比當時的報刊，任何一份報刊的印刷量基本上都在3萬份以上。以莫泊桑（Guy de Maupassant）為例，他被譽為法國的短篇小說之王，他的《山鷸的故事》（Les Contes de la Bécasse）在1882年9月至1884年2月間，賣出4000本。於當時來說，這個銷量已被視為巨大的成功，因為出版社已連續再版了7次。然而，當莫泊桑的短篇小說發表在《高盧人報》（Le Gaulois）或《布拉斯日報》（Gil Blas）時，這些報刊一天的印刷量便已超過3萬份。還未提某些小型報紙，它們會重印莫泊桑的作品，幾千份或幾百份地賣出去。這些大大小小的報刊加起來，為作家提供了大量讀者，其數目遠遠超過短篇小說結集的讀者數量。也由此，作家可從中獲得一份作為作家的尊嚴。例如美國著名作家亨利‧詹姆斯（Henry James）一開始自費出版作品時，有一些尖酸刻薄的言論響起。其後，他轉向在報刊上發表。當某幾份報刊編輯說不能再刊登他的作品時，他頓時感到不高興。因為除了損失稿費收入外，他覺得自己的作家身分也被傷害了，至少，是一名會有人閱讀的作家的身分被傷害了。由此可見，報刊既為作家帶來了金錢收入，也為他們帶來了作為作家的社會身分，甚至尊嚴。

狹義異域情調

報刊於19世紀成為作家最常發表短篇小說的園地，這個情况深深地影響了短篇小說的題材。其中一個影響就是作品常常以充滿異域情調的題材，去吸引快速閱讀報刊的讀者。異域情調有兩個含意，一個狹義，一個廣義。狹義是指小說的場景設定在外國，遙遠而朦朧的世界。例如莫泊桑在《阿魯瑪》（Allouma）和《一個晚上》（Un soir）就以北非的葡萄園為背景。《阿魯瑪》寫阿拉伯少女阿魯瑪跟男主人結了婚，但這名阿拉伯少女身上固有的原始野性令她最終離開了丈夫，跟一名牧羊人私奔。《一個晚上》的背景是位於阿爾及利亞東北部地中海沿岸的貝賈亞（Béjaïa），舊稱Bougie。除法國作家外，其他地區的作家也有類似的寫作策略。英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）創作了一系列的印度故事；日本現代作家森鷗外和永井荷風就寫他們的歐洲遊歷。簡化地說，歐洲的就寫非洲和亞洲，非洲和亞洲的就寫歐洲，美國南部的就寫北部，甚至北極。讀者可能會有疑惑——是這些作家故意投報刊讀者群所好，用某種方式凝視（gaze）其他文化，把其他文化寫成奇觀下的他者，從而吸引讀者注意的嗎？的確有這樣的可能，畢竟19世紀不少歐洲作家都有一種東方主義式的獵奇視野。然而，有時又未必完全是作者帶有如此意圖，有時可能是報刊編輯首先提出如此要求，例如吉卜林的例子。42歲便拿了諾貝爾文學獎的吉卜林，他部分作品被指摘帶有明顯的帝國主義和種族主義色彩。不過他本人在自傳中就提及，一開始是《麥克米倫雜誌》（Macmillan's Magazine）的編輯得知他從印度返回英國，就積極游說他寫異域情調主題的作品，於是吉卜林早期的作品就多以印度為背景。

社會異域情調

然而，19世紀的異域情調主題更多是指「社會異域情調」（social exoticism），即是說作品的背景不一定設在外國，而是設在與目標讀者群不一樣的社會階層的生活場景。這是廣義的異域情調。年輕時期的契訶夫與詹姆斯，甚至莫泊桑大部分的短篇小說，都採取這種策略。他們集中寫低下層人民的故事，例如妓女和賤民，層次稍為高一點的階層就是一般體力勞動者、低級辦公室事務員或農民。莫泊桑出生在諾曼第區，他很多作品也以這個地區的農村為背景，如《蠻子大媽》、《一個諾曼第人》等。《首飾》和《珠寶》就以嫁給低級公務員或辦公室行政人員的女性為主角。不少評論從莫泊桑出生於諾曼第區這點，去解釋為什麼他寫那麼多農村故事。的確，很多作家一開始都喜歡以自己的故鄉，或圍繞自身的事件為寫作題材。然而，如果我們從作品的發表場地去看，會看到當時的短篇小說——不僅是莫泊桑的短篇小說，還包括19世紀其他短篇小說作家的作品——大體而言，如果寫低下層打工仔故事，就會刊登在中產或以上階層的讀者群的報刊中；如果是農村或鄉郊生活的故事，就會發表在大城市如米蘭、羅馬、聖彼得堡等的報刊中。由此可見，城市報刊及其讀者群所構成的文化場域應該是另一個重要因素決定作者的選材。有另外一個事例可以進一步說明文化場域的現象。莫泊桑曾與《高盧人報》和《布拉斯日報》簽合約，合約列明這兩份報紙有莫泊桑作品的首發權。當這兩份報紙刊出莫泊桑的作品後，其他地區的報刊可以翻印他的作品。然而，由於莫泊桑寫的作品是以巴黎中層或以上的人作為目標讀者群，所以即使莫泊桑當時非常具有聲望，外省的報刊也極少重新刊登他的農村故事，因為外省的人沒興趣看他用巴黎的語調，以巴黎人為目標讀者，去談論外省即他們的故事。

這種文化場域的現象不僅影響了作家的題材選擇，它還進一步強化了作品中的異域情調色彩。戈耶特教授分析傳統短篇小說用什麼方法達至簡約（brevity）的美學時指出，傳統短篇小說作家傾向運用「已建構的材料」（preconstructed material）。所謂已建構的材料是指那些讀者一早已有印象，可能不知道從什麼地方聽來，但總之對此材料已有若干認知，很快就可以明白過來的材料，例如著名的歷史人物，或已知的社會角色類型，如「典型」的日本人、「典型」的農村大媽等，他們都屬於已建構的材料。

用「典型」讓讀者「腦補」

運用這些材料的好處是，敘述者不需要詳細地描述角色的出身、背景、性格等，反而只需寥寥數筆，帶出某些暗示，讀者就會自發地按照自己對此類社會角色（social roles）的印象，填補在敘述者暗示的地方。用今時今日的用語去說就是，讀者自動腦補。讀者未必如敘述者那般熱情地描述角色的生活，但他至少很快地可辨認出角色的社會角色，角色在社會的棋盤上應該是放在哪些位置等。如此一來，敘述者就節省了很多筆墨，不需要像長篇小說那樣，單是背景和人物介紹已佔了一大章的篇幅。而對讀者來說，他也可以很快地投入於短篇小說的故事之中。

由於傳統短篇小說要借助讀者腦補去達至簡約的美學，所以作者很多時要選一些讀者已有印象的類型。這點不難想像，因為如果讀者完全不知道北極的人過的是何種生活，那他就沒法腦補了。所以傳統短篇小說的人物類型，很多時是那些讀者日常生活中聽過、看過、遇過的客觀類型（objective types），以方便讀者腦補。但話說回來，如果讀者有資格腦補，那讀者往往會把他對某些角色的既定印象帶到小說之中，而短篇小說的角色性格一般不會有太大演變，如此一來，作品中的異域情調偏見就會進一步被強化。例如《蠻子大媽》寫一名農村老婦人，她的丈夫私自打獵，被保安警察打死。她的兒子，「一個瘦高個子，也像是一個打獵的健將」，後來的敘述中讀者會知道他在普法戰爭中被普魯士軍隊殺死。一開始敘述者說大家都叫這一家做「蠻子」。作品對老婦人的形象描述不算多，有一句是這樣的：「她的氣性和那父子兩個是一般無二的，一個嚴氣正性的老太太，又長又瘦，不常露笑容，人們也絕不敢和她鬧着耍。」由於作品說「她的氣性和父子兩個一般無二」，那讀者就必須要知道她的丈夫和兒子，兩個農家打獵人的氣性是如何的，才可以推斷出老婦人的氣性。但問題是文本沒有怎樣描述那對父子的氣性，上文提及的描述已是僅有的敘述了。因此，對農家打獵人的形象就要靠讀者自行腦補，那樣才可以推斷出老婦人的性格。事實上，這一點非常重要。因為整個故事的重點是，老婦人得知自己的兒子被普魯士軍人殺死後，設計放火燒死了在她家住的4名普魯士軍人。放火之前，她為那4個軍人寫好了報喪信。她要做到以眼還眼，以牙還牙。由一個沉默、不苟言笑的老婦人，到一個決絕、公正的老婦人，兩個形象之間的轉換關鍵是她有一種獵人的蠻子性格。至於她為什麼有此等獵人氣性，就要等讀者把農村獵人的形象填補在她的丈夫和兒子身上，然後才能推斷出蠻子一家的性情了。不過就如前文所言，這種想像很可能是巴黎人對農村人的想像。所以，當莫泊桑以巴黎中層或以上的人為目標讀者群時，外省的人就沒興趣去看巴黎人如何用看奇觀的目光去凝視他們了。

由此可見，報刊這個文化場域影響了短篇小說作家的選材，特別是作者需要選擇較多的異域情調的題材去吸引讀者。而異域情調在傳統短篇小說可以有3個層次的展現：第一，把故事背景設定在外國；第二，把故事背景設在與目標讀者群不一樣的社會階層的生活場景；第三，因為要採用已建構的材料去達至簡約的效果，作者就需要邀請讀者為角色填補特徵，但這樣的處理很可能會強化了中產讀者對於低下階層的既定印象。如果傳統短篇小說的角色性格很多時需要讀者去腦補，而它又一般不會有太大轉化，那傳統短篇小說最吸引讀者的部分是什麼地方呢？嗯，可能是它的結構佈局和結局。不過由於篇幅關係，筆者要等下篇才可以繼續分析。大體來說，傳統短篇小說有一個基本套路：一開始快速地介紹主要人物和背景（此部分靠讀者腦補），然後兩三個情節鋪陳，接着是最主要的一幕，高潮直落，打破讀者的預期。一切一氣呵成。每一個句子，每一個情節，每一個人物，都必不可少，都為了建構最後的印象。然而，大概是在1910年代左右，短篇小說走向了現代主義的時代。

（法國現代小說系列之三，每月首個周日刊出）

文•Sabrina Yeung

美術•劉若基

編輯•關曉陽

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