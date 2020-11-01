無定向學堂：敢於做錯覺 立體結構化妝的真與美

要用多少年去確立一個個學說，建立成一種流派？

1..教授另類舞台化妝

陳明朗，行內人都叫他朗哥，入行近四十年，參與逾千部舞台製作，多次獲得香港戲劇協會最佳化妝設計獎，一九九五年開始在香港演藝學院教授舞台化妝，二○二○年踏入六十五歲，行將退休之年推出這本《亞洲面孔的美學密碼》，一本可以視為化妝基礎訓練的工具書，也可以是視覺藝術叢書，更承載了數十年的教學經驗和實踐。技術背後是有紮實的理論支撐，而理論又是從實踐而來。游走劇院與學院，反覆驗證，朗哥常說自己是做教學實驗。「我不是學院訓練出身，一直對自己做的東西不太肯定，以為自己不明白學術是什麼。直至約二○○七年，成立了『Splash Makeup Workshop』，才開始有些把握。」

這套獨有的立體化妝論述，在行業中卻不是主流，是如何修煉而成？「一直在演藝學院任兼職導師，同時也在化妝學校教化妝。這些學校通常會在化妝課程中加插兩三堂的舞台化妝，把課程弄得像是很豐富。而在一班二三十名學生中，通常只得兩三個對舞台化妝有興趣，因為大部分來學化妝的人最想做的是新娘化妝，或者是幫明星化妝，講舞台化妝好像不關事，那時才發覺原來整個氛圍很窄，我卻認為要學化妝這便是一個課題，於是自己開辦課程，想到外面有一百個學生，我二十個也可以，雖然經營艱苦，過程也算順利。來上課的人大多是平日也有學化妝的人，他們覺得自己的技術停頓下來，覺得我的課程跟其他不同，就來試試。我時常強調我教的東西不一定比別人出色，只是不同，外面沒有人這樣教。」

2..從素描學起 分析人臉結構

朗哥教的是什麼？學化妝首先要學素描，「學化妝必須從素描開始，要用畫畫概念去學、分析人臉結構。亞洲人的臉不夠立體，很多人認為瘦才是靚，其實肥也可以很好看，只要夠立體就會好看，特別是在舞台上，平面是沒有效果」。朗哥出身於藝術專業學校，繪畫是其專業，他說中國所有化妝學校也是先學習素描，不過是由繪畫老師教。「我教授的素描是可以涵接到人的臉上，畫畫跟素描最大的分別是，畫畫要比例準才似，但我們不用，只要明白光影，如何做到立體，理解臉、色塊，素描關係等概念，然後便可應用在人的臉上。」他說很多學生不想畫素描，他們心急很想學化妝。「我說這就是學化妝啊，你不學之後的課堂就不會明白。其實我也會妥協，所以把素描壓縮至四堂。我會妥協，但也要他們妥協，不是我特別好，而是我不同，學完後全部棄掉也沒問題。最艱難就是跟既有的習慣抗衡。」

立體結構化妝 理解東西方面孔

立體結構化妝，源於對東西方面孔的理解，在香港從事舞台化妝工作多年，朗哥說直至一九九○年代到美國交流，才更明白自己一直的實踐方法。「當年有份參與盧景文製作的歌劇《荷夫曼的故事》，發覺自己有很多東西不懂。於是膽粗粗申請亞洲文化協會的獎學金到美國，當時很多人對我說，一般都是導演、作家這類創作人獲得取錄，技術性的工作機會不大，但我認為自己一直做的也是創作。最後申請成功，到紐約、三藩市考察和交流，其中一站是紐約的大都會歌劇院。我帶了作品去給歌劇院的化妝師看，他對我的作品很有興趣，叫我隨時來找他。有次他主動找我，叫我再拿作品給他看，原來歌劇院準備演出《蝴蝶夫人》，當中有韓國演員參與，於是他想看看我如何在亞洲人的臉上化妝。這時我才知道，原來我們做的東西跟他們不同，最初只想到來學習，但這就在交流過程中，發現自己的東西別人也會欣賞。然後，有一年香港藝術節，巴黎歌劇院帶芭蕾舞團來港演出，香港演藝學院的學生也有參與，他們對我說，香港跟外國學生的面孔很不同，要把她們弄得一樣。」

3..日常化妝=做錯覺

東西方面孔不同，東方藝術卻有其共通之處。朗哥以歌劇與戲曲為例，兩者同樣都是戲假真情，觀眾都知道台上的東西是假的，但演出者的情感是真的。「歌劇在視覺上比較着重真實，戲曲就是相反，好像做一個拿着馬鞭策馬的動作就代表騎馬，但歌劇可能真是要拖一隻真馬出場。不過在台上卻不需要很真實的化妝，因為服裝環境，以至台上所有東西都是假假地，所以化妝也是假， 要明白這是某種程度的假。戲曲演員都是自己化妝，像一種儀式，那種精緻是給自己看的。不過這些假的東西也要令人相信，不論是東方或西方，都要在舞台上做到令人相信這種假。舞台化妝不是平常的真實而是戲中的真實，要明白這個分別才會做得好。」朗哥認為這種假的概念其實也可應用於日常的化妝上。

欺騙別人眼睛

「日常的化妝其實就是做錯覺，要敢於做錯覺。例如一般畫眉，就是把所有有眉毛的地方畫上，所以眉形一定是只能粗不能幼，但我卻可以畫得比原來幼。因為一般畫眉是首先把眉周邊的雜毛拔掉，其實雜毛遠看是稀疏，不太顯眼的。如果能將這稀疏也畫實，既不舒服也改不到眉形。所以我畫眉，只要在旁邊畫一條你想畫的眉形，原來的雜毛其實是看不到，就不用拔，這便是錯覺，但一般人不會這樣做，我畫素描，舞台化妝也會這樣。」朗哥留意到學生在舞台化妝做得好，其他方面的成績都會不錯，因為敢於試，這種視覺經驗帶來的體驗。「這是觀察也是思維方式，在於你是否敢於嘗試。如果你明白平日化妝也是做錯覺，是欺騙別人的眼睛，那便很好玩，你敢做敢試的東西會很多。」

4..心理上與模特兒演員同步

以為化妝是關於美，原來是真與假。「真善美，其實一樣。我們說美其實是順眼、自然、身體和心理上健康，單純是特別靚，但單純不等於蠢。當然你可用技巧去改善，但美的標準其實也是由人定的，怎樣才算是靚。例如化新娘妝，有人說最重要是新郎覺得靚，如果這個是目標，在試妝時就請她帶一張相，是新郎眼中最靚的一面，化妝師就是要找這種美出來。學化妝當然有某些簡單的標準，其餘就是要在心理上同你的模特兒或演員同步。這是我從舞台化妝悟到的道理，戲曲演員是自己化妝，我們跟演員化妝，也就要代入他們，自然會找到那種靚。」

5..「你覺得那是真 很自然會去做」

這本書是朗哥自資出版，話說十年前已有出版的念頭。「某年我替劇場人楊慧儀在一個演出中化妝，之後她來我的工作室上課，後來更提議我把教學經驗出書，替我申請香港藝術發展局資助，最後申請失敗，因為這本書好像有商業元素，既是關於美術又是戲劇，他們不知怎分類。於是便決定自資出版。本來打算在二○一七年出版，但四月又開始在演藝學院教書，於是再推遲，發覺又可以再改，很多都不是我預期。」這裏也「利申」一下，十年前筆者是有份參與這本書的文稿編輯工作，因為申請資助失敗，我以為不了了之，原來朗哥一直沒有放棄。「其實我也沒有強求，是興致勃勃地去做。」感覺上是很隨緣，朗哥形容這是求真的態度。「你覺得那是真，很自然會去做，不會覺得辛苦，也不需很勇敢，關鍵是你是否看到真的東西。我們追求的真，是我看到這條路是真的，你們懷疑，我便行給你看，因為我知道是真的。從來是有另一條路可以行，只是你們不理會，不是開山劈石而是現成的，我只是重新把路行出來。」朗哥提倡的立體結構化妝，最初在行業中可能是有點另類，他卻堅持，那就是因為他看到真。「在商業世界，人人跟你說要生存不是這樣。面對當前政治社會環境急劇變化，跟商業環境也是一樣，這是對我們的考驗，我們如何應付？回想自己的經驗，過去好像不太困難，因為是我看到真實，就像我看到戲假真情中的真，看到那些畫面，自然明白怎樣去化好一妝。藝術其實也是教我們怎樣去生活，只要用同樣思維去面對生活，解決問題，自然覺得輕鬆。」

6..退而不休 辦網上教學

朗哥說明年便準備退休，不過這是退而不休，他將會主力辦網上教學。「教學是很興奮的，因為不是單向，很喜歡同學提問，都是我沒想過的東西，但當他們提出時，以往的經驗忽然在腦海閃過，我便在當中找答案，原來我也忘記了那些很好的東西。」

大概是當教師的關係，朗哥總是可以滔滔不絕，談了一個下午，從化妝談到生活談到社會。當我提出問題時，他很快便找到過往的經驗作例子，而這些經驗都是寶貴的東西，篇幅所限，未能盡錄，希望將來他能把這些東西也一一記下來，出一本化妝與舞台密碼。

文˙ 林喜兒

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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