【明報專訊】傍晚你獲准出院，從一所關押處送往另一所，同囚問由地獄七圈轉往三是否好快樂。用不着對壁牆撕刮至指尖破血，或淬煉與蟻群共處法則，也不用被控訴諸多要求。你精神有問題。你來簽這個。為離開夜夜的燈火通明，黝黯迴廊傳來的嘶啞與竊笑。（他們說要名單，我得寫你，請你原諒我，如果你可以原諒。）接近傍晚船期確鑿，你終簽下，被送往同處山邊孤島的名字，一所通往另一所。迷霧裏無法分辨，海，是否打着同樣浮沉白骨的浪潮，許久沒有壁牆以外的回音，沒入霧氣只能從眼翳後觀望，或只有聽。收音機說公園裏又有個死人，「死因不明」，一如既往以樹葉綁紮成繩，倒吊或緊勒，如毒烈的蛇裹纏頭顱。公園就只一棵樹還剩什麼，或是枝椏槁木棉絮灰垢都可以。審判者審判起囚禁在樹裏的魂靈，那處沙沙作響，沙沙。他不過不慣公園轟吵，夜裏卻只他一人看見。屹立的樹會否也因此作證，此處無法逃逸或解脫。「世界是屬於未來的」，死人為大海洗滌，為大地吞噬餘燼。地獄圖不過是饜足嗜血者，飽足蠕蟲的圖像，以撫平之姿餵哺蒼鷹，即便山野與垃圾場盡是腐臭，腥氣橫蓋，公園也得下放潔淨的未來世界供人瞻仰。你坐着密封的船經過墓嶺，一座又一座的孤島迎來候風刺刺，鳥獸們游民般遷徙，你一所囚禁處的移到另一所，他一個街道的徙至另一個，他們一座城的遷往另一座。有人在碾軋前寄身公園，把頭顱遞到他們面前。旋旋幻燈在公園略過，就假裝成是一場幻覺，琴音聽起來依舊繚繞。