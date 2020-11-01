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在大學教植物學：到鳳園說故事

【明報專訊】接受了邀請，到鳳園蝴蝶保育區說故事，說說「植物說故事」。說是給保育區的義工們說的，兩周前聽說已經有60多人報名，他們興致真高，不難想像還會帶上花生，甚至預備了啤酒。

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