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2020年11月1日星期日
星期日生活
{交友App達人}陳力深 黃藍碰撞 愛係乜顏色？
時日仍多
在美大選前夕我們在熱中什麼？
星期日現場：特朗普的華人粉絲：只要（看似）反中共，其餘一切都不重要了？
同場加映：第九屆香港文化與社會研討會
「無領袖社運」裏的「領袖」：電影中的梁天琦
意外的收穫：地理學者研究女性性工作者雙重身分
圖文城市：翠屏的發泡膠箱
周日話題：你是掃帚，還是灰塵？
5年C班RE－U：創意無窮 填不滿的好奇心
七情上面：三個「感講」的青年
開門讀書：崩壞的選舉
在大學教植物學：到鳳園說故事
阿貓阿狗：#88老嘢
十二因緣：公園
劇透紙背：每個人都有自己的良知？ 《樂園》與《惡與他們的距離》
評影習寫：一半海洋，一半火焰 《春潮》與Ixcanul
家明雜感：《家庭變幻時》人轉眼，將會大個女
影片簡評：《仍然要相信》 I
咩世界：第166期 ／trick or trick?
漫畫連載：That City那城 Vol. 18
星期日文學‧作為現代形式的短篇小說
家常便飯：解開柴魚身世之謎
網學時代：學倉頡 重新認識繁體字
無定向學堂：敢於做錯覺 立體結構化妝的真與美
ways of seeing：街上彳亍，靜候舊香港光影入鏡
哲學大牌檔：坐監要有自由？
七情上面：三個「感講」的青年
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【明報專訊】情緒教育機構「感講」（JUST FEEL），由三位中大舊生於2018年創立。
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{交友App達人}陳力深 黃藍碰撞 愛係乜顏色？
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