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星期日生活

5年C班RE－U：創意無窮 填不滿的好奇心

【明報專訊】巴士穿過彌敦道，在重慶大廈門口停站。經過重慶大廈門口，聽到無數的嘟嘟聲，每個人進入大廈之前把手伸到探熱器上檢測體溫，這是2020生活之日常，進入密室的指定動作。

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