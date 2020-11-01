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圖文城市：翠屏的發泡膠箱

【明報專訊】最近我走進了大埔的翠屏街市做研究，一個街市原來每天要用上近千個發泡膠箱，其中約500個都是由一個伯伯負責整合後，晚上由貨車運回到內地的菜巿場回收重用或轉化成其他膠料。

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