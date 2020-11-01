意外的收穫：地理學者研究女性性工作者雙重身分

修讀學士的初期，我經常覺得地理系的課程非常沉悶，上課內容多與中學相近。後來，由於對性別議題感好奇，我參加中大性/別關注組的活動，亦在性傾向歧視立法的研究中協助性別研究中心的教授們，認識更多不同社會上被忽視的性別群體，但同時亦覺得自己想進一步了解的知識與主修地理這一回事扯不上關係。幸得當時孫耀東教授的提醒，我才發現原來不少外國地理學者結合性別理論及地理研究，分析性工作者在社會被壓迫及空間上被邊緣的情况。於是在報讀研究碩士時，自己「膽粗粗」嘗試以香港女性性工作者在歷史上的空間變遷為題申請。一般生理性別男性的研究員難以進入以女性為主的場所，而事實上在姐姐仔會受訓的義工大多為女性，所以以女性性工作者為研究對象是我為自己設下的一個挑戰。

在一個多月密集的訪談中，我留意到不少姐姐仔同時要做好家中母親的角色，努力養活家人及子女。不少姐姐仔為了避免子女及親人發現其性工作者身分，會選擇距離較遠的地區工作，寧願花多點時間在交通，都要盡量减少與熟人碰撞的機會。為了珍惜與子女相處的時間，部分有年幼子女的性工作者會選擇縮短其一樓一營業時數，在午夜前爭取時間與子女共處。姐姐仔利用空間及時間管理，在工作上處理客人的要求，應對社會對性的污名，回到家中亦要在子女面前做一個體貼的好媽媽，滿足社會對女性的規範。這個利用「空間戰術」處理雙重身分的過程本來不在我研究規劃當中，卻意外成為是次研究最有趣的發現，因為已有的學術較多着重普遍女性性工作者如何應對歧視、性工作應否除罪化、紅燈區應否設立等等，甚少會留意她們工作背後如何處理及滿足社會對「好女人」的要求而作出的妥協。

性別與空間的研究其實是文化地理學的一部分，可惜相對美國及英國等地方，香港地理學界大多偏重量化研究，例如透過電腦模型分析大氣系統，又或利用現時非常流行的大數據分析城市規劃。雖然香港開設地理學系的大學均有文化地理學的課程，但甚少有人留意，以至一般人會認為地理學者不會研究性別相關的課題，而我在學系亦一直被視為異類。是次研究除了希望大眾更了解性工作者外，亦想證明地理學者其實都會關注性別。

文˙鄭浩霖（香港大學地理系教學助理）

美術•胡春煌

編輯•陳志暘

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