「無領袖社運」裏的「領袖」：電影中的梁天琦

不過，梁天琦正在監獄服刑，沒有親身參與運動。很多社運參與者，跟梁天琦也不相識，而是通過新聞、網絡片段、電影等媒介認識他。這些媒介中所呈現的「梁天琦」，成為了很多人的參照，催生了各種行動。視覺媒體中的「領袖」，如何參與一場「無領袖」的社運？媒體觀眾又是如何感受和想像一個經由電影技術所中介的「梁天琦」？

出於以上的研究問題，我開始研究《地厚天高》（林子穎，2017）——這套以梁天琦為主角的紀錄片，是很多人對梁天琦認知的主要來源。該片是近年其中一套最廣為人知的獨立電影，雖然未能在商業院線上映，社區放映也超過80次，且到台灣、荷蘭、法國等地參加不同國際影展。自反修例示威開始後，該片又在香港各區放映，與《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰 》（葉夫根尼．艾菲尼夫斯基，2015）成為兩套運動中最常播放的電影。

根據不少網上材料，運動參與者第一次高叫「光時」口號，是在7月21日的上環及西環一帶，後來發生了參與者包圍中聯辦及在元朗被無差別攻擊的事件。在當日之前，運動者為了延續運動，把它延伸到港九新界各地區，而在7月13日，即7．21前的一星期剛好到上水，而該場地區性的運動也被稱為「光復上水」。這裏可以說是本土運動的重鎮，雨傘後這裏曾多次舉行反水貨客遊行，梁天琦或本土派也是因為在這些場合被拍到「踢篋」、「整喊細路女」而不為溫和派支持。有趣的是，在同一個地方，2019年再次喊出這句口號卻沒有被其他示威者指罵，在7．21的上環，更獲大量前線示威者呼應。之後，反修例運動發展得如火如荼，不少團體再次在街頭放映獨立電影《地厚天高》，以回應當時的局勢發展。

在現實中，梁天琦是基進運動的領袖，但他的聲譽因旺角騷亂和上述提及的事件，在社會大眾看來本來並不算好。2016年，梁天琦在新東補選獲得66524票，佔總票數的15.38%，可算是「巔峰」，當時甚至有說本土派已有能力與傳統泛民和建制三分天下。同年9月，外界看好梁天琦會高票當選，成為第一個本土派的代議士，誰不知連閘也入不了。旺角暴動案開審前，梁天琦遠走美國，甚至惹來同路人的批評。

《地厚天高》呈現了一個截然不同的梁天琦，沒有觸及太多本土派的論述，反而着重於梁天琦這個人——他會說髒話，會抽煙，會抑鬱，是一個活生生的人。

「可能當中發生的事，很多人一輩子都沒經歷過，有高有低，很值得回味。」——《地厚天高》的最後一幕梁天琦托拿着結他對鏡頭說。這句話一方面為電影畫下句點，也同時總結了梁天琦對自己短暫的政治生涯的回顧。《地厚天高》刻意削弱了梁天琦這個政治人物的政治性，把他從天界拉回人界，這繼承了導演林子穎在《未竟之路》（2016）中對年輕政治人物的處理方法。

示威者對梁天琦有不同想像，這些想像很大程度上受《地厚天高》影響。當中的癥結是梁天琦給予人一個怎樣的形象，或電影描繪了一個怎樣的形象。稱梁天琦是英雄肯定備受爭議，就算社運參與者內部也可能對這種「神化」的行為反感。然而，英雄其實有很多種類，不一定「能人所不不能」。避免過分吹捧政治人物，保持個體的政治性，固然重要；但同時，一些可以帶來超越感的人物，成為眾人的模範及行動參照，卻是很常見的文化現象，也是很多文化研究者和社會科學家的研究課題。

領袖帶來的文化想像

梁天琦的故事似乎可被放置於喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell）所提出的英雄主義敘事框架討論。梁天琦是否「革命者」，也可以探討，但他似乎具備一些學者汪暉指的「革命者人格」，能點出時代的「薄弱環節」，創造轉化的機會。而在「無大台社運」已成關鍵詞的今天，或許我們更需要更廣義地思考何為「領袖」，特別是它作為一種文化想像。它可以是一個抽象、含糊的概念，一種驅動力，理念的來源。而這正是梁天琦的獨特之處，很多現在的政治理念、行動模式都可以追溯到他和本民前身上，也有人稱受他啟蒙。這些驅動力轉化成行動，就需要個體的想像，把主觀的情感投射在客觀的事物上。例如當大家高呼「光復香港 時代革命」，對光復和革命的想像卻可以截然不同。梁天琦的領袖性很大程度上建基於他的犧牲，他的犧牲引發情感上的動員力，正如有些觀眾受訪回應：「面對這樣一個極權政府，（我）在反送中運動走出來，當然害怕，但想之前梁天琦在（2016年）年初一的時候，他不害怕嗎？但他都願意衝，我為什麼要害怕？」也有受訪者抒發對梁天琦的同情：「他其實做了什麼？為什麼要坐六年？」

無大台運動中的領袖，不再是傳統政黨或政治明星，更多的是一種情感上、理念上的帶領。梁天琦沒有帶領社運參與者作出任何行動，他的判刑也令這種物理上的帶領不可能。但通過接收媒介所論述的梁天琦，觀眾加入自己的個人主觀經驗，對他產生了不同想像，當中大部分帶有人道同情，這份同情正是延伸領袖性的關鍵，作出情感動員。

根據坎伯的理論，主角需要經過五個階段的磨練，才能成就一個「英雄」故事。換句話說，「英雄」故事最引人入勝的地方不是他如何戰勝強權，而是他一路進化的過程。正因他的平凡性，才能突顯「明知不可為而為之」的情操，煽動觀眾對他的同情。梁天琦是一個討論香港社運的文化象徵；《地厚天高》也是不能忽視的香港獨立電影。電影如何一方面反映又同時塑造梁天琦的形象，誘發觀眾不同想像，繼而影響後續的政治行動，是一個很有趣的課題。反修例運動對香港的政治文化有深遠的影響，也明顯影響了其他國家的政治。我從《地厚天高》出發，嘗試從電影研究的角度說明社運參與者對梁天琦的領袖想像，而這場社會運動尚有更多地方需要不同領域的學者研究。

文˙黃朗軒（香港中文大學文化研究系畢業生）

美術•胡春煌

編輯•陳志暘

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