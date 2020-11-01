星期日現場：特朗普的華人粉絲：只要（看似）反中共，其餘一切都不重要了？

然而這場選舉，卻令無數華人熱烈關注。

看到某些香港評論員和網民的評論，我有一刻還以為自己也有一票。

我不是選舉專家，對民調也不熟悉，因此實在不敢預測誰會當選。

至於二人當選後的對中政策會有何分別，孔誥烽教授等已多次論及，我也無謂班門弄斧，大家可自行去讀那些訪問和文章（劇透：答案是二人分別不大）。

本文反而想談一下，為何很多港、台以及留美中國人好像着了魔一樣，為特朗普搖旗吶喊？究竟發生什麼事？

如果讀者不知道特朗普在華人圈子的受歡迎程度，建議可以瀏覽一下連登。此外，但凡香港或台灣的傳媒報道有關大選的消息，大家也可以看看留言：基本上都是盛讚特朗普是明君，相信他將能帶領世人推翻中共。至於拜登，則被貶為戀童、老人癡呆、被中國買通等等。網民通常比較興奮，不難理解。然而一些讀書人以及曾支持進步價值的中國民運人士，都加入挺特大隊，甚至不惜散播假消息、擺明車馬講大話，頗令人側目。

反中共為先 視拜登「中共傀儡」

例如王丹，不久前才大力支持台灣同性婚姻合法化，大講「普世價值」。但近幾個星期卻不斷在Twitter上為特朗普助威，說「理由是：第一，我擔心民主黨在左的方面走得太遠；第二，川普團隊（而不是他本人）的對華政策比拜登團隊正確」。拜登可謂民主黨中的中間派（甚至偏右），這正是很多年輕人對其厭惡的原因（我在美國的同學都對其嗤之以鼻）。我校一位講師甚至指出，在移民政策上，奧巴馬政府比共和黨的列根更右。然而當年的副總統拜登卻被王說成會令民主黨「在左的方面走得太遠」了。另外反獨裁中共的余杰，本來就是右派。到了美國後，更「進化」成為基督教福音派的忠實信徒，視特朗普為上帝所揀選的領袖。來到香港，陶傑、李怡、練乙錚、顏純鈎等著名論者，近日全部加入挺特啦啦隊。陶傑自不用說，一向仰視白人強人（這心態或稱「小農DNA」），無視美國有色人種的處境，對早前的Black Lives Matter運動也大加撻伐，會視特朗普為救世主實在不出奇。李怡為了述說特營遭受美國左派主流傳媒打壓的故事，竟然說Fox News和《華爾街日報》是「較中間的媒體」。Fox News乃右派的堅實大本營，長年挺特，此乃全美上上下下不分黨派都同意的事實。但在李怡口中，竟然變成「較中間」。是無知還是刻意造謠，只有他本人才知道。

早前《紐約郵報》爆出所謂「亨特門」，指控拜登家族通烏又通中。自由派傳媒冷待，facebook等社交網絡壓制相關報道，確實有點不智。畢竟拜登本人並無全面否認事件，反而給予極右派口實。但不得不提的是，特朗普的團隊曾經向右翼大報《華爾街日報》推銷該「醜聞」，卻不獲接納。對，不是《紐約時報》不接納，而是極親共和黨的《華爾街日報》。紐約前市長兼特朗普律師朱利亞尼親自炮製這單「醜聞」，卻連右翼大報也不願賣人情，可見當中的指控有多「證據確鑿」。美國群眾對「亨特門」未有太大反響，反而是一眾留美中國民運公知，以及港、台意見領袖和網民（還有「民主大報」《蘋果日報》）如獲至寶，興奮異常：他們心中所創造的「中共傀儡」拜登，現在有「證據」證明了！

狂熱程度早超「策略挺特」

有些華人撐特反拜，其實不難理解。正如王丹也坦白，說因為他認為中共是世界的最大敵人，而他又深信特營能對付中共，因此挺特。然而不少人的狂熱程度，早已超越「策略挺特」，變成全面擁護特路線。反拜登不是問題，因為我也反。拜登所代表的，正是一群不願見到真正改革的自由派。他們經常說支持男女平權、反對種族主義、要扶助弱勢等等，也會提出一些修正的政策，但永遠不會（也不敢）動搖整個美國政經建制的既得利益（所以也應該感謝特朗普，他令這批自由派無法再騎牆，也令更進步的力量得到支持，例如Bernie Sanders、Elizabeth Warren，以及AOC）。然而挺特朗普，則問題極大。

當你挺特時，其實在支持什麼？在第一場總統候選人辯論中，華人圈子只在意拜登是否老人癡呆，以及特朗普有多威風。但不少美國人卻聽到特朗普公開呼籲「驕傲男孩」（Proud Boys）「準備就緒」（stand by）。「驕傲男孩」是什麼？就是一個徹徹底底的法西斯主義組織。早在3年前，有左翼人士在小鎮Charlottesville示威反對另一群右翼示威者，一名白人至上主義者開車撞向示威左翼群眾，殺死一人。特朗普說：兩邊都有錯，兩邊都有好人。如果在香港，有藍絲開車撞死一名示威者，然後特首說「兩邊都有好人」，不知道李怡和陶傑會否收貨？特朗普執政以來，鄙視女性、抹黑有色人種、力挺警察血腥鎮壓示威、對黑人所受的警暴視若無睹。特朗普也曾在Twitter公告全國：傳媒是人民的敵人。在其羽翼下，極端右派等不斷壯大。他們過往備受鄙視，現在終有出頭天。對，特朗普或許無說過「我支持種族主義」，但我想無任何種族主義者會說自己是種族主義者，正如無獨裁者會說自己是獨裁者。如果你讀過特朗普過往的種種言論，依然夠膽說特朗普支持種族平等，我會質疑你的閱讀能力。那些在香港反警暴的人，卻支持美國警暴；那些說南亞裔人士也是手足的人，卻支持種族主義政客。敢問一句：你哋係咪跌咗個良心？

制度民主 仍可出現威權實踐

但要數特朗普政權最大的破壞，乃令民主價值在全球陷落。威權的誘惑時時都在，因此我們需要好榜樣。北京近年動用國力，向全球輸出威權，與俄羅斯、土耳其等互相扶持，推動全球威權化。長久以來，美國作為世界的民主燈塔，令多國的人民嚮往民主（儘管我會說美國的所謂民主其實金玉其外，千瘡百孔，但此處不論）。美國宣講自由、人權、多元，或起碼包容，令投身民主運動的人有學習對象，令希望民主化的國家有模範跟隨。民主的價值是什麼？最起碼要保護少數權益。特朗普政權大肆貶低各種民主價值：種族平等、新聞自由、少數權益，統統被特朗普貶為「政治正確」，一眾港、台、中意見領袖也鸚鵡學舌，繼而嘲諷攻擊。對，美國以至西方的自由派政客，很多都非常虛偽。政客本來就是虛偽的。有些自由派學者也只是坐在冷氣房，口講很多理論，但其實也不怎麼推動政治改革。因此事實上，自由派有時得不到基層支持。但，這不等於自由民主的價值都是虛偽的。難道工運得不到工人支持，我們就因此要認為爭取工人權益只是「政治正確」嗎？

當世界看不到一個運行良好的民主大國，「民主」這塊招牌就會蒙塵，民主價值與制度在全球的合法性繼而崩壞。這對全球的民主化都造成衝擊。香港和台灣的意見領袖為特朗普搖旗吶喊，固然不會怎樣影響選舉結果，因為他們無票（留美華人就另當別論吧）。但他們的言論，卻能帶動港台輿論，把充滿威權色彩的意識形態注入香港的民主運動和台灣的民主社會。當你們支持特朗普時，難道不是同時支持「護家盟」嗎？當你們讚好特朗普時，難道不是在宣稱黑人就是較低等嗎？（事實上，有些連登仔真的如此認為。）你可以不撐拜登（我也不撐呀），但不撐拜登不等於要支持特朗普。令人尷尬的真相是：你們本來就無票，不要講到自己要兩害取其輕呀。

好多人有個錯誤概念，認為只要國家是民主、制度是民主，則所有在那個國家發生的事都是民主的。因此民選的總統說傳媒是人民的敵人，都是民主的。傻的嗎？民主制度是要靠價值承托的。當政客、當權者、人民等開始放棄民主價值，擁抱威權，仰望強人，則民主制度也不能撐多久。長期研究多國民主進程的獨立機構V-Dem Institute，早前發布新一輪統計數據，指出美國共和黨由2014年起大幅走向專制（illiberalism），愈來愈靠近匈牙利的威權政黨Fidesz，以及印度的種族主義執政黨BJP。各位，獨裁政權不是突然由石頭中爆出來的，而是一點一滴慢慢形成的。學者Marlies Glasius發表過一篇論文，題為「What authoritarianism is... and is not: A practice perspective」，見解獨到。她批評政治學者過分關注制度，特別是選舉，令分析有缺漏。她認為我們應該關注「實踐」（practice）。在制度民主的國家，絕對可以出現威權的實踐；而威權的實踐，貼近人的真實經驗。那些天天高呼美國民主自由的人、那些高喊特朗普是民主男神的人，其實才是最離地最看不到民間疾苦的人。

真心相信的口號

一定有人會說：現實一點，不要跟我講價值，最緊要是擺脫中共獨裁統治。好吧，我們現實一點：你真的以為特朗普再多4年任期，就能令中共倒台或令中國民主化嗎？如果你真的如此想，我看你才是離地萬丈。然後又再現實一點看：你以為獨裁政權倒下，或脫離獨裁統治，就會走向民主嗎？你看看俄羅斯：蘇共倒台，但缺乏強大公民社會，人民也不重視民主價值，結果就是普京之後，還是普京。

記得在反送中時，時不時都見到有人高呼馬丁路德金的名句「Injustice anywhere is a threat to justice everywhere」，繼而呼籲國際關心香港。但這幾個星期我發現，不少港人真心相信的，其實是Injustice in Hong Kong only is a threat to justice everywhere。我們所受的痛苦就是真痛苦，全球都要關注我們。至於美國黑人所受的壓迫則是假壓迫，是共產黨捏造的假象，因此全力支持美警鎮暴。（有人說：BLM很暴力呀！傷害了無辜人士呀！我只能回應：你真的是香港的抗爭者嗎？）

我其實不是逢共和黨必反的。我有票的話，也會投共和黨的總統候選人——如果候選人是亞伯拉罕．林肯的話。

文˙莫哲暐

美術•胡春煌

編輯•劉子斌

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