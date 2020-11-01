在美大選前夕我們在熱中什麼？

孔誥烽：「二○二○可能在憂慮焦慮下完結」

美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽現正身處美國馬里蘭州，因為是鐵定深藍州份，選舉氣氛平靜，不怎麼看到候選人造勢的蹤影，他上星期到賓夕法尼亞州這搖擺州份看到的情况則很不同，電視廣告每個時段都看見兩個候選人的廣告。

「但未到開票，甚至開票後都不知道結果。我相信比二○○○年（喬治布殊vs.戈爾）有更大不確定性。」他指據調查顯示，會投拜登一票的民主黨支持者因普遍相信疫情嚴重，傾向選擇提前郵寄選票，而許多州份的郵寄投票人數已達上次總投票人數近半，這些郵遞選票很可能觸發危機。選擇郵寄投票的孔誥烽在寄出選票的兩星期後，網上系統才顯示收妥，但至今仍未獲確認簽名被驗證，「有些人若遲點寄出，投票日後可能都未收到計到，票的下場會如何？」大選日後幾多天才截數未有定論，若點票後雙方叮噹馬頭，他擔心會觸發漫長官司。「現在已經開始打緊了。賓州地方政府和法院公布投票日三日內收到的票仍可接受，但共和黨人指違憲，希望最高法院否決這個決定。」《衛報》甚至已刊文叮囑投資者要為遲遲未得出結果而引發的股市震盪做好準備。

據他觀察，美國學術界普遍傾向支持拜登，因共和黨右翼對學術和科學的政策不友善，若特朗普勝選，他相信圈內必定如四年前般哀鴻遍野。但若拜登上場情况也不樂觀，「都不會是個強勢政府，因為拜登的支持者中，沒多少人真正支持他，主要是不想特朗普連任……他一上任就會鬧得好緊要，美國政治之後都不會穩定下來」。

梁啟智：「若民調變成無用之術，對香港人是個壞消息」

美國大選誰人上任，將會為二○二○的終結、新一年之始寫下不同註腳。時事評論員、中大新聞及傳播學院兼任講師梁啟智認為若特朗普連任，很多美國人都會感到如亡國的崩潰絕望，部分香港人或會因他當選而高興，「但恐怕會是個mixed blessing」。談論他將具體落實什麼有利香港政治局勢的政策前，特朗普勝選首先說明了民調又錯多次，「民調變成無用之術其實對香港人是個壞消息。香港人無得投票，連上街都不行，就只剩民調，連民調都不可信，還可以靠什麼呢？到時誰能代表香港人，任噏？」

若拜登當選，因為美國疫下也自身難保，拜登根本無暇理會香港，但梁啟智相信他任何動作都會被理解為放棄香港，「件事好長線，但這一刻香港好多人都覺得要同你死過，造成好多期望的落差」。這源於港人對盼望的渴求。他留意到自去年六月起，反修例運動的每個時刻，抗爭者都有可盼的目標，從爭取撤回條例、在G20峰會裏曝光，到區議會選舉、立法會初選，在看不見面前有任何里程碑的當下，將希望投射到美國大選是人之常情。「我有個忠告的，不要將希望盲目地投射在一些『救世主』身上。」執著於只爭朝夕的憂慮，他提議不妨了解「真．國際線」顧及複雜長遠局勢有什麼考慮。

二○二○年的疫情下全球活動陷入停擺，梁啟智理解許多人在這年將要完結的時候，容易懷疑過去一年自己無謂地白過，他嘗試創造一些讓自己實踐的計劃，例如他至今已走遍香港八成公共屋邨，「要在生活裏找出微小的事，讓自己知道我有做事，哪怕幾微小」。

尹子軒：「國際棋局你是棋子，可想想做卒還是做車」

美股最近的升勢，可能維持了經濟平穩的幻象，但在二○二○年尚有兩個月便要結束的這刻，香港國際問題研究所歐洲研究主任尹子軒預期全球經濟明年在印銀紙此等短期措施的效果消弭後，或許隨時撐不住了。

關注美國大選，他從歐美關係的視點切入，認為不論誰當選，追溯至小布殊攻打伊拉克，及至過去四年特朗普實施外交政策，都已鑄成不能逆轉的板塊分裂。當中包括美國對歐洲國家個別徵收鋼鐵、汽車的稅項，引發歐洲對美國科技巨頭反徵稅的還擊，疫後復蘇的重要一環將是利用這些稅項建立自己的科技，「這四年特朗普所有外交政策都是一直推開歐洲，某程度上他推進了歐洲整合，世界會變成中、美、歐三個分開的板塊」。他認為美國已永久失去信用，亦向世界清楚展示，那個靠美國維持全球和平的時代已全然過去——全球政治動盪，除可預期中美關係不明朗，南海局勢亦相當緊張，中東、北非、土耳其、敘利亞、利比亞等地，也開始出現摩擦迹象，阿塞拜疆與亞美尼亞的擦槍走火示範了危機如何一觸即發。尹子軒認為能夠展望的，只會是更分裂更動盪的一年。

「不是好樂觀，只能裝備自己繼續向前。」裝備前行，他慶幸香港人開始將目光轉向國際，可惜流於看成《三國演義》般純粹的領袖對決，忽略國際間錯綜複雜的利益板塊與角色。香港人與其將希望押在彼方，更應搞清楚自己在國際上的定位，「香港人在未來的世界要做什麼？你不想的話，就別人替你想了。為什麼人們咁抗拒大灣區？壓落來給你嘛，問題是大灣區之外，你對自己有沒有其他想像？」理解國際關係，首先必定始於足下，「國際間的棋局是一件事，你是棋子，就要想想棋子可以做什麼了，可以是卒，可以是車」。

Sonia Wong：「被壓迫也可以是敞開心胸的時機」

「梗係Serrini做民選總統、民選特首啦」。容許天馬行空的想像，性別研究學者黃鈺螢（Sonia）先聲奪人。經歷艱苦一年，她脫口而出的是渴望有個擁抱多元、公平價值，會尊重人的領導。遙看美國大選，她認為沒有一個國家會願意做正義之師，無用指望別人。即使走出困局，更好的世界也不會從天而降，因此她認為當下更應努力保持「我之所以為我」的香港獨特性，面對眼前實實在在處境，例如本地農業發展、少數族群的福祉，「我們要不停地預備」。

Sonia有一個冷靜理智、事業順遂、家庭美滿的朋友最近幾次上庭聽審後，竟萌生一切皆無意義和傷害自己的念頭。「或者大家覺得好迂迴，保守自己內心，尋回生活其實好緊要。」像是停頓了的這一年，她認為是轉向並回到生活，好好回顧經歷、面對及整理情感的契機，「很多事靜靜地溜入我們的心，開始影響你時，對一些人可能已經太遲。以這個心境不會走得好遠，只有療癒自己才能面對這個世界」。被壓迫的處境，也可以是敞開心胸的時機，「原來要離開自己家鄉去外地工作，是有很特定的背景，就像當下的香港」，嘗試以同理心看清不同受壓迫族群的處境，多了體諒和欣賞，學習成為更好的人，也會發現自己並不孤單。

阮穎嫻：「做咗先，驚一直有的事突然失去」

疫情席捲全球，劃下的一道深刻刮痕是一切皆不能確定的末世感。港大經管學院講師阮穎嫻留意到昔日太平盛世下，上一代人主張好好讀書，按計劃掙錢的一套，在一整個行業可在一夜間覆沒的今天已不管用，活在當下反而成為許多人的生活取態，「發現做好的計劃到頭來沒有用，如封關令你不能出外旅行，突然又限聚，不能出去吃飯，發覺可以出去的時候就會出去玩」。及時行樂同時，大家卻注定無法盡情狂歡，因為疫情和政治局勢的急速變化會令人一直警惕，活在當下背後是患得患失的心態，「形勢轉變得太快，要做咗先，驚有些一直有的事突然失去」。美國大選的選情也能體現這種心理，她認為投票與否、誰人當選總統後的局勢可否逆轉還是未知，但的確很多一直習以為常、以為是必要的生活常態已無法回頭。

文˙潘曉彤

編輯•蔡曉彤

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