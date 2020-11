{交友App達人}陳力深 黃藍碰撞 愛係乜顏色？

一直有做交友應用程式研究的中大新聞與傳播學院助理教授陳力深,今年初訪問二十個「黃絲」,只有一個不介意和政治立場不同的人談戀愛,其他十九個只要察覺到對方「有少少藍」,已經斷絕來往,因為他們堅定地認為「黃藍不是政見而是良知」,無法接受伴侶與自己不同。

面對如此強烈的愛恨對立,陳力深感到掙扎,認為當中兩套強大的理論在產生激烈碰撞,一端是提倡堅守民主、團結抵抗一切壓制民主的批判理論,另一端是提倡擁抱多元與世界大同的傳播理論。

可以說,愛在黃藍分界時,從未如此困難,相信今年以後,像袁彌昌與容海恩的愛情故事,或許不會輕易發生。

愛在黃藍分界時

雖然社會撕裂成黃藍兩極,並不始於二○一九年,陳力深說,根據研究,大部分受訪者都會說,去年反修例運動以前,從未將政治立場視為擇偶的考慮因素,即使在二○一四年雨傘運動發生後,其中一個二十五歲受訪女生Alice(化名)便說:「如果你支持民建聯,我會好奇想知道為什麼,但不會是一個顧慮。」然而到了今年,所有人都表示希望伴侶是黃絲——只要是黃,不論深淺;而他們都認為政見不同,絕對是發展關係中的一大障礙。不過,擁有共同的政治立場也不代表一定會墮入愛河,政治立場相同只是門檻,實則上,在研究進行時受訪者都仍然單身。

研究於今年二至三月進行,共訪問了二十名介乎二十一至三十五歲的香港交友應用程式(App)用戶,其中包括九女十一男,包括異性戀、同性戀及雙性戀者,全部都是黃絲。雖然研究最初希望同時分析黃、藍用家心態,但奈何沒有得到藍絲用家回應。

不過,陳力深相信,香港交友App用戶均是黃絲為主。據數據分析公司Statista研究,去年香港網上交友用戶中,超過一半介乎十八至三十四歲;而據中大新聞與傳播學院院長李立峯一項研究顯示,去年十月,十五至二十九歲受訪者中,80.9%表示自己支持民主,僅2.1%支持建制。

愛與不愛 皆值得探討

既然政治立場是港人擇偶的必要考慮因素,陳力深便關心人們是如何達到這個目的,譬如用家如何在交友App上表達自己的政治立場,以及如何得知對象的政治立場,即自我呈現(self expression)和搜尋資訊(information seeking)等。因為他留意到無論坊間交友App提供再多的交友方法,其核心都離不開這兩回事。

他發現,鮮明的政治立場聲明竟然取代了外貌的優點,成為現今縱橫情場的「new sexy」,有用家坦言將曾任議員助理的工作視為交友本錢,亦有用家以一條曾到立法會公開發言批評政府的影片作為交友的賣點,「發言變成了好sexy的東西,為何這個人『咁黃嘅』?政治聲明變成一個性表現(sexual expression),而不再是你好大隻或衣著好光鮮」。而其他常見的自我呈現方法包括上載「黑底黃絲帶」、遊行相片和標語,但更多的用家不願意在自己的簡介上表現出自己的政治立場,「縱使他們想找政見相同的伴侶。」尤其是在運動後期更多人開始自我審查。

愛情攻防戰:如何試探黃藍?

愛情來的時候,少不了一些互相試探,那麼要如何試探對方是黃或藍?所有受訪者都說從未見過有人會在交友App上明確表示自己是藍絲,因此他們會自行找答案,方法有四種:被動、主動和互動,以及在互聯網世界獨有的extractive(榨取式)方法,即是到對方fb、ig等社交平台「stalk」人。

「有人會在傾偈時試探,你喜不喜歡飲咖啡?你喜歡去哪裏飲咖啡?如果對方答不會去Starbucks,就知是黃絲。亦有人用response solicitation(回應徵集)的方法,就是故意說『哎呀,出面好亂呀』等說話,等你回應我。」但令陳力深有點擔心的是,很多受訪者都會從對方的職業推測其政見,甚或有人只是單憑對方從事金融業就認定他是藍絲,拒絕再來往。

唯獨有一個二十九歲男同志Matt(化名)願意和藍絲見面聊天,原因是他很好奇藍絲的想法。陳力深訪問後知道,Matt在大學時期曾參加與政治相關的學會,不時理性討論和辯論政治,「我想這是他和其他受訪者的一大分別,其他人都假設了偏藍的人是怎樣想,亦不好奇對方(藍絲)的想法」。

Matt的故事吸引陳力深進一步研究,到底香港有多少交友App用戶願意和政見不同的人談戀愛?這些人會不會有一些年齡層、心理性格或溝通能力上的共同特徵?他就此撰寫計劃書向政府大學資助委員會(UGC)申請資助,並將於本周六(七日)第九屆「香港文化與社會研討會」分享現有結果。

思考另一個立場

「受訪者將黃藍連繫良知與道德,你自己認為對不對?」記者問道。陳力深沉默半晌後說:「他們(受訪者)覺得自己正確,而我自己,其實做研究的人都有立場,我都算同意他們的想法,但是,其實都沒什麼但是……」然後他補充,作為學者他需要去思考另一個立場,推崇多元。

他表露自己向UGC提交計劃書時感到掙扎,因為做傳播研究的人始終覺得多元是重要的,現在常說dating across divide(約會跨越鴻溝),即種族、宗教、肢體殘障都不應該成為戀愛的障礙,而其實政治立場亦理應一樣;而當黃絲受訪者反映政治分野令人拒絕和持不同意見的人溝通,將會深化雙方的敵對、偏見和刻板印象。但作為批判理論學者,又應該要追求消除社會上的不公義,堅守民主,應該團結起來反對壓制民主的人。

矛盾讓他糾結,最後他決定採納擁抱多元的角度作為計劃書的大方向,因為諮詢過兩位資深學者的意見,他們均認為已有研究證明人類喜歡在關係中獲得肯定和享受共同話題,所以選擇與政見相同的人戀愛,因此從實際和理論層面考慮,用鼓勵多元的角度,探討為何人們願意和政見不同的人戀愛是較有趣的議題。

交友App的意義:探索多元

陳力深早在二○一二年在美國南加州大學念博士時,就已經做交友App研究。當時交友App始祖Grindr(美國男同志交友App)在二○○九年創立,尚未有學者研究。憶起第一份交友App研究題目,他尷尬道:「人們使用交友App的動機,好膚淺。」並續說當年他想了解人們用交友App真是單純為了「約炮」還是尋找長遠關係,「我還傻到分開這兩個理由,以為動機是不可以重疊的,因為你拿着一把刀,一是拿來切東西,一是拿來捅(刺傷)人」。

經歷了這八年在美國、廣州和香港的研究生涯,他說現時可以很堅定地回答,人們不是單純為了「約炮」而使用交友App,而是有着很多可能,因此他不再執著於研究動機,而是轉而追尋交友App對各人的意義。

最近,陳力深將在廣州五年的交友App研究撰寫成書,將於明年出版,他用上一名女生的經歷作為書本的開首與結尾。這個女生在玩交友App的過程中懷疑自己可能是雙性戀,雖然最終了解到自己應該是異性戀者,但交友App令她開放及願意去懷疑自己的性向。陳力深認為這就是交友App最大的正面意義。

愛情觀念轉變

談到交友App對愛情觀以至社會的意義,他說交友App始終只是誕生了十多年的產物,因此言之尚早,「Anthony Giddens、 Ulrich Beck等社會學家探討的都是傳統社會和現今社會愛情觀念的分別,是上一百年和下一百年作比較這樣才會真的見得到新的社會arrangement對愛情的改變。人們問現在會不會因為有dating App,所以令愛情文化變得速食,但不能忽略的是現代社會時間急促,速食愛情即使不是以dating App,亦會用其他方式例如speed dating出現」。因此,相比起交友App或單一個科技對愛情的影響,他認為社會文化的變化影響更明顯,例如現在多了人讀大學,令結婚年齡延遲,人們的選擇增加,而且時代轉變,亦不再追求和門當戶對的人結婚。「中國這幾年都好大變化,例如男同志App Jack'd在二○一二年剛出現時,沒有人敢放自己的相片,幾年後已經很多人敢放。」

美港交友App用家的共通點

他留意到近年交友App文化亦起了些變化,例如從最初主要用戶是性小眾,到後來延伸到較年長的異性戀者市場,到近來愈來愈多年輕人使用。雖然因為中美港三地社會脈絡不同,較難單就交友App的異同做比較,但他說美國和香港一樣,交友App使用者都是偏向較為民主的,他笑說,由於特朗普支持者知道自己是少數,所以出現了專給特朗普支持者使用的交友平台「Donald Daters」。

陳力深自己也有使用過交友App,但現在因為有了穩定的戀人所以沒再用。他在中大新傳教書剛滿一年,學生封他為男神,記者訪問當天可謂親自見識到男神的魅力,讓攝記首度在完成採訪後讚歎「(受訪者)好靚仔」。

很多人問他有沒有後悔回來香港教書。他去年七月回港,遇上反修例運動,陳力深說沒有後悔,一來事前無人能預料,而且他覺得回來香港做社會研究,心態上更舒服一些,至少事情在自己眼前發生,所以頗慶幸自己現在身處此地。

另一種連結

「其實去年是有少少depressed的」,他說自己在運動初期都有參與合法遊行,後期因為考慮法律因素等種種,他無法參與其中,只能遠觀,幸運的是,今次研究療癒了他,「有一個是做媒體的人,他的約會對象是一名醫生,訪問時他和我說得很深入自己在運動中做什麼崗位,對象則在運動中做急救。有一個人跟我說他在運動中實質做過些什麼,我覺得自己真的見到他們在做什麼,這些想像令我可以和運動重新連結。」

中大新傳介紹陳力深的網頁載有一句他給予學生的說話:「When given the choice between being right and being kind, choose kind」問他意思為何?他說他覺得很多時候即使是正確的事情,都只是這一刻正確,處於不同時勢和處境可能有不同答案。而且,在批判思想中人們都知道,真理都是由社會所建構的,例如昔日並不推崇科學,「你相信的事未必是對,但是你得失了朋友或者親人。所以必然要選擇的話,我覺得你要選擇善良。我有時會覺得有一些普世價值,例如男女要平等,性向不應該作為人被抽走人權的原因,但我都要不斷提醒自己,我有這種想法是因為我有着現在的家庭、教育背景和身在這個年代,我覺得對的事是有歷史原因」。

當愛在藍黃分野時,你是不是願意選擇對別人善良,而非選擇「正確」?

