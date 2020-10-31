大嶼山星級staycation 行程自己揀

位於大嶼山的香港天際萬豪酒店，最近推出「探索大嶼山」住宿計劃，房價由每房每晚$1600起，包住宿及自助晚餐，另包免費單程交通，從酒店出發往大嶼山不同景點，包括：大澳漁村、貝澳沙灘、下長沙泳灘或鳳凰徑（伯公坳）。住客可以自選喜歡探索的景點，想體驗漁港風情自然要去大澳漁村，想漫步沙灘可到貝澳、下長沙走一轉，至於愛綠色大自然步道的，鳳凰徑第二、三段也是山友的好去處。探索完畢回到酒店，大可吃個豐富的自助晚餐，海鮮拼盤、壽司魚生、甜品蛋糕，應有盡有；想將假期升級，更可到酒店內的spa來一個減壓水療。

■香港天際萬豪酒店「探索大嶼山」住宿計劃

日期：即日至12月31日（不適用於12月22、24至26日）

價錢：每房每晚$1600起，可另加$800升級入住豪華灣景套房連行政酒廊服務或相連豪華客房（共兩房）；另加一

內容：

‧ 1晚豪華雙牀客房住宿

‧免費單程交通，由酒店前往以下其中一個地點：大澳漁村、貝澳泳灘、下長沙泳灘、鳳凰徑（伯公坳）

‧入住當晚於天際咖啡室享用自助晚餐（2名成人及2名小童）

‧提早於早上11:00入住及延遲退房時間至下午3:00

地址：赤鱲角航天城東路1號香港天際萬豪酒店

網址：bit.ly/DiscoverLantau