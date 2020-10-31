大澳秋日輕鬆郊遊 虎山賞「鹹蛋黃」 歎水鄉農產

15分鐘登虎山 捕捉橙黃magic moment

走在大澳的大街小巷，經常看見當地名物——生曬鹹蛋黃。不過大澳另一個「鹹蛋黃」也很出色，說的就是虎山的日落美景。遇上夏秋之間天色明朗的好日子，靠近黃昏時分，在虎山山脊面向珠海一方便會見到天空染上淡淡橙黃，隨時間逐漸加深到達日落的magic moment，這個美景吸引不少人前來打卡。

山徑易走 適合一家大小

要到虎山睇日落，先從大澳街市街到石仔埗街，之後沿路留意着右方，走約10分鐘就能看見大澳少林寺的入口，這裏就是虎山行山徑的起步點。整條行山徑修築得工整，圍欄被粉刷成磚紅色，山徑鋪上了不規則石塊，但整體修築平滑，不易絆倒，長者或是小孩都適合行走；行山徑頭段屬於爬坡段，大概走15分鐘樓梯就到達山脊。

由於虎山易於到達，因此每逢周末或公眾假期的下午，山上都擠滿等看日落的遊客，好不熱鬧。除了夕陽西下的黃昏美景，極目遠望，也可看到珠三角海灣、港珠澳大橋一帶的景色，景觀十分開揚，是輕鬆到達的打卡熱點。

小貼士：

．建議在虎山觀景亭欣賞日落後便沿路折返，因入夜後視線較差，加上前行山徑難度較高，免生意外

．入秋轉涼，建議多帶一件輕便外套以免着涼

．大澳以小店、老字號為主，消費多只接受現金

二澳米香再現 合時蔬果入饌

踏進大澳，彷彿便能嗅到水鄉那陣鹹香的味道。蝦醬、鹹魚等都是人所共知的大澳土產，但其實大澳附近還有特色農產品，說的就是二澳米。

據二澳農作社的資料顯示，二澳位於大澳西南方，是擁有200多年歷史的古村，隨着社會發展及人口移動，當地農田逐漸被荒廢。2012年，一群有心人成立了二澳農作社，有機種植本地農作物，並堅持使用二澳天然山水、傳統耕作方式，農產品有大米、蔬果、香草等，希望重現昔日二澳的風味。

紅菜頭、香草、蝦醬、鹹魚 炮製佳餚

由二級歷史建築改建而成的大澳文物酒店，便與二澳農作社合作，採用二澳農作物如香苗米、紅菜頭、香草，配合大澳蝦醬、鹹魚等，炮製出一系列佳餚。酒店行政助理總廚陳智健表示，每隔一段時間，便會跟隨季節和二澳出產的食材來創作新的美食，盡量使用合時的蔬果入饌，讓客人吃到最當造的滋味。

現時在餐廳內，可以品嘗到蝦醬排骨蒸二澳香苗，用上比一般米飯更軟糯的香苗米所製作而成；此外還有二澳香草鹽烤雞腿、二澳醋浸紅菜頭藜麥沙律，還有最適合秋冬飲用的暖胃二澳黑糖薑茶等。

■大澳文物酒店

地址：大澳石仔埗街14號

查詢：2985 8383

註：上述菜式逢周末供應，至11月30日，每款限量推出，另收加一

■二澳農作社

地址：大澳吉慶街60號

查詢：2985 8308

文：唐可怡

模特兒：Becky

編輯：王翠麗

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