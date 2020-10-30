大埔至鹿頸 爽趣自駕遊 探萌爆羊駝 行山看海放電

■第1站：迷人花海風車 農莊瘋狂打卡

記者一行人從港鐵東鐵線大埔墟站出發，先驅車往鳳園蝶豆花園，然後經汀角路入大美督，再探索新娘潭瀑布和烏蛟騰附近古老村落，最後到鹿頸歎下午茶，全程約20公里。駕駛前段可觀賞大埔和船灣的開揚海景，後半段在蜿蜒起伏的山路上享受駕駛樂。

本地農莊蝶豆花園在2019年3月開幕，佔地50萬平方呎，以推廣農村生活和慢活態度為理念，屬區內相對新的景點，從大埔墟站駕車過來只要約10分鐘。花園場地井然有序，空間十分寬敞，停車位置充裕。各種有利因素下，令這裏一躍成為廣受歡迎的假日好去處。花園副總經理鄧學文（Herman）表示，周末和公眾假期入園客量尤其理想：「10月首10天有超過3000人次到訪，國慶中秋長周末平均每天入園人次更超過600。」

天鵝湖遊船河 DIY活動多

拍照拍片可說是入園指定動作，花園內處處都是精心設計的打卡位，例如花海和紫色風車、天鵝湖、願望井和天空之鏡等。園內的迷你動物園養着不少動物供觀賞，除了山羊、小白兔和孔雀，大部分人的焦點都落在今年6月首次在蝶豆花園登場的羊駝。

6隻羊駝，全部來自澳洲珀斯，1公5母，年齡分別由1至4歲。Herman指出，引入羊駝的難度遠比想像中大，「漁護署對於羊駝的居住環境有很嚴格的要求，除了確保每隻羊駝都有足夠活動空間，也要安裝空調，以及劃出睡眠區和染病時的隔離區」。他指整個引入羊駝的計劃涉及購買、飼養、隔離、檢疫等眾多程序，總耗資超過200萬港元。蝶豆花園與同集團的元朗菠蘿園是現時香港僅有飼養羊駝讓公眾參觀的場所，因此羊駝甫登場即成為動物明星，吸引不少人專程到訪。

除了看羊駝，蝶豆花園還提供大量活動和服務，包括眾多DIY手作體驗活動、農地租用、認養蜜蜂製作自家蜂蜜、露營和STEM學習園地等，短期內還將有婚慶場地等服務登場。●

蝶豆花園

地址：大埔鳳園路8號

查詢：6583 5111

入場費：成人$200、3至12歲$150、3歲以下免費

■第2站：大壩踩單車 飽覽船灣水色

離開蝶豆花園，沿汀角路駕駛約15分鐘便可到達傳統郊遊、燒烤和踏單車熱點——大美督。大美督公共停車場的咪表泊位不少，但每到周末假日還是時常爆滿，建議大家要來的話最好早點出發。

由於交通方便，加上地方廣闊、企理，大美督的公眾燒烤園地向來受歡迎。只是疫情下，燒烤園地仍未重開，想燒烤的話，可選擇汀角路沿路的幾家私人燒烤場。如果不燒烤，大美督村內也有餐廳，幾家泰國菜在這裏屹立多年，水準一向不錯。

隨着摺疊單車的流行，近年興起「4輪+2輪」（即汽車+單車）的玩法。一般汽車尾箱收藏3、4輛摺疊單車亦綽綽有餘。只要在停車場泊好車，便可踩單車上船灣淡水湖水壩和汀角路。

全長2.1公里的水壩分隔開淡水湖和船灣海，居高臨下視線全無遮擋，可以看到海水和淡水分別呈現不同顏色，非常壯觀。除了踏單車，水壩也是緩步跑、放紙鳶的熱門地點，周末人山人海是常態。

■第3站：新娘潭仰望飛瀑 林間享清涼

駕車離開大美督，往鹿頸方向行約15分鐘，爬了幾段山坡之後到達新娘潭停車場和自然教育徑的入口。泊好車在停車場，然後再步行15分鐘左右，便到達著名的新娘潭瀑布。這段山路經過修葺後，十分易行，不過個別地段比較濕滑，建議輕便行裝和穿舒適行山鞋，而且勿單獨前往，宜結伴同行互相照應。

新娘潭瀑布高約15米，其下的潭水清澈見底。所在地綠樹參天，光線比較昏暗，加上瀑布近在咫尺，即使炎夏也予人清涼感覺。

新娘潭出名，除因風景優美，背後還有一個引人入勝的故事。傳說清末曾有新娘從烏蛟騰嫁到鹿頸，花轎隊伍經過瀑布附近時，轎夫突然失足令花轎跌入潭中，新娘失救溺斃，後人為了紀念此事而將潭水命名為新娘潭。多年來，新娘潭發生多宗兇殺、棄屍、自殺甚至邪教聚眾拜祭釀成山火事件，同時行山失足或者戲水而生意外亦時有所聞。或許因為太多這類「背景資料」，不時傳出行山愛好者「撞鬼」，甚至拍攝的照片出現各種奇怪的黑影、白影，令新娘潭成為香港知名的「靈異景點」。記者到訪當天烈日當空，飛瀑流水旁、濃密綠蔭中清風颯颯，醉人美景足夠讓人忘卻種種靈異傳聞。

■第4站：鹿頸車友樂園 歎滋味全日早餐

離開新娘潭，駕車約5分鐘抵達烏蛟騰。烏蛟騰村是熱門行山路線起點，很多人會將車停泊在村口的停車場，沿着犁三古道或苗三古道，可以走訪九担租、三椏村、三椏涌和上下苗田等古老村落，合適季節可以觀賞沿路的紅葉（約12月、1月）、芒草（約11月下旬）和紅樹林，並且享用沿路士多的客家美食，走一圈需時約2小時。

腳力好、時間足夠的話，更可以經荔枝窩、榕樹凹和另一著名「猛鬼」地、廢棄村落鎖羅盆，再經谷埔走到鹿頸再折返取車，但走畢這條路線要花約6小時，出發前要做好準備，而且山路複雜難尋，要有識途老馬同行。

行完古村後，可駕車沿新娘潭路往鹿頸方向前進，在蜿蜒起伏的山路上，感受光線透過樹葉縫隙灑在馬路和車窗上，也是一大樂趣。

這段山路景觀多變，既有視野開揚也有茂密林木的路段，馬路曲折且快彎不少，是不少電影的賽車場面取景地。也因這個原因，汀角路往新娘潭路這路段早年非法賽車十分活躍，也發生過無數大大小小的交通事故。近年，新娘潭路車速限制收緊至50公里，而且沿途設了多部偵速攝影機，警方巡邏也比以前頻密，非法賽車活動收斂不少。不過，每逢節假日清晨，這裏仍可見morning drive活動，車友或鐵騎士聯群結伴在上午6、7時便出動，從吐露港公路一直開到鹿頸村。其實，只要不超速，依足交通規則安全而行，這段路依然有很高的駕駛樂趣。

完成行程前，一定要來個下午茶才夠圓滿，鹿頸村有幾家茶座，BB開心茶座、陳鳳記和發記士多各有擁躉，大伙兒泊好車之後點個英式早餐或者餐蛋麵，天南地北談談車經，買瓶自家製涼茶再返出市區，滿足又開心。●

BB開心茶座

地址：粉嶺鹿頸村2號地舖

查詢：2655 9889

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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