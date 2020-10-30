青年藝術家攝影聯展 捕捉存在與死亡痕迹

眾所周知2020年是不正常的一年，2019年策展人楊德銘尚可與主辦單位光影作坊到各個大專院校畢業展，尋找優秀攝影作品，今年卻只有浸會大學舉辦畢業展，只能從相片及教師的推薦中挑選作品。辦畢業聯展，楊德銘的靈感源自在英求學時，見到部分gallery會展出學生畢業作品，有感香港攝影是相對比較少人認識的藝術，所以希望藉展覽歸納及呈現好的畢業作品。

攝影藝術與新聞照片不同，它不是紀實攝影，每個藝術家都有自己的創作在其中。楊德銘留意到「今年比較沉重，藝術家比較內斂」，雖然沒有刻意選擇特定主題，但今次有3個關於死亡的作品，楊德銘可能是「暗地裏有啲情緒牽動」。其中一個作品Peace, Imperfect Peace，出自鄭鈺汶，談的是這一年來自殺的人。

走訪自殺地點

簡介的第一句：「我們告別，然後試圖永誌不忘。」把她訪問中的話都總結了，在西灣國殤紀念墳場的墓誌銘上，她曾經見過一句祝福逝者安息的Peace, perfect peace，聯想到自己去年出席的好幾個追思會，梁凌杰和其後的麥小姐等，她有感我們憑藉很少的資料，文字、照片，在悼念時這些符號已經洗刷了這個人的存在，「其實又有什麼可以代表他們呢？我覺得這就是死亡的殘酷之處，一個人會被這些符號取代了」。她的作品，自殺地方的照片及事件的時間地點，組合成一本厚重的書 ，她走過每一個自殺案件發生的地方，感受真實存在過的人。

在攝影很方便輕易的年代，如何從照片中感受到重量？那些關於死亡的作品，還有陳雅慈的《浮的十四天》，藝術家把寶麗來（Polaroid）移膜，從水中漂浮的照片聯想到浮屍，謝銘思的如有《雷同》實屬巧合是那些案件現場的新聞照片。脆弱的身體、重複的描述與影像，如何讓生命或死亡再成為有重量的存在？

攝影與水墨之間

從前照片相對於繪畫，其重要之處在於真實。蔡有昌在作品《二象》，回顧自己學習攝影和繪畫的歷程，作為畢業作品，介紹時由西方發明攝影的歷史說起，「西方對攝影的追求是還原事實和真相」，然後近年開始接觸中國水墨畫，他學懂在山水的「形」以外還要掌握當中的「神」，之後把兩者結合，可以說是「真實與內心世界非真實的對話和追求」。在當代藝術中，可以嘗試把不同媒介配搭嘗試，他便以氰版顯影術把「山水」「曬」到宣紙上，作為回應。

討論真假的作品還有黃巧兒的《實時》，同一張照片，在黑房冲曬時用上不同的曝光時間，營造時間過去的效果。梁智輝的《兩毫米內的未知》，探討掃描器其實選擇了影像的範圍，機器是否可拓展範圍，甚至打破人類視覺上的限制。

讓楊德銘選一個深刻的作品，是羅子晴的《一個完整的家》，生長於離異家庭的她，父母在她生命缺席，在製作全家福照片形狀裝置的最後是一對耳環，她戴上並出席參展藝術家的分享會，一個耳環是父親，另一個是母親，加上自己的肉身，就是全家福。楊德銘說在藝術創作當中，最重要的還是藝術家的真心和誠實吧。

●L is L 青年藝術家聯展

日期：即日至11月15日（周二至日）

時間：上午11:00至下午1:00，下午2:00至6:00

地點：光影作坊（九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-02）

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪