沙發薯：《暖男爸爸》那家忘憂便利店

ViuTV的新劇《暖男爸爸》，或許能成為一碗淡口但回甘的心靈雞湯。久違電視熒幕的鄭中基，今次並非演出拿手喜劇，而是飾演單親爸爸阿榮，而他的兒子䁥稱卻是「暴龍哥」，算是編劇幽默地向他的電影代表作致敬。或許是笑匠印象太過深入民心，總覺得鄭中基的舉手頭足仍充滿喜感，但《暖男》是個悲傷的故事：阿榮深愛的妻子鯨魚（余香凝飾）猝逝，他被迫成為帶子洪郎，與年幼兒子「暴龍哥」相依為命。但無論大人小孩都久久未能走出喪親的陰霾，因而出現抑鬱症狀，甚至停止接受心理輔導。幸得妻子生前的保險顧問芷明（張可頤飾）扶持和鼓勵，重過新生活，更利用妻子的遺產開設一家成為其他人心靈慰藉的忘憂便利店。另一邊廂，芷明亦曾被前夫Roger（邵仲衡飾）出軌傷害，當她以為自己已經復元，Roger卻希望重修舊好，令芷明原本已重上軌道的人生再起波瀾。故事的發展，恐怕少不了老掉牙的劇情——阿榮與芷明的關係，能否再進一步？

ViuTV之前一齣原創劇《熟女強人》，想去探討捐精雪卵交換伴侶等「新」議題，卻因為老套走調的情節對白被取笑為「尷尬癌」。反之，《暖男》的故事很老套，但播出後好評如潮——首幾集沒有搶耳的對白或出其不意的劇情，但從阿榮兩父子、芷明，以及一眾配角（如Roger、「暴龍哥」的同學和母親、便利店員、輔導員等）的相處，簡單勾劃出各個角色的性格和他們的包袱；首兩集最後出現阿榮與神秘女子食消夜的情節，亦留下引人入勝的伏筆（其身分在第三集終於揭曉）。阿榮就像這城任何一個貼地的普通人，生活淡淡似是湖水，但風平浪靜的背後卻可能曾經滄海。劇集令觀眾看得舒服之餘亦極易代入其中，「阿榮」可能是他，也可是你和我——反之，這個社會又有幾多人像《熟女》一樣試過捐精雪卵交換伴侶？

更令筆者感興趣的是片尾製作名單之中，出現心理治療和遊戲治療顧問的資料，相信編劇在創作過程中曾諮詢專家的意見，難怪劇集描寫阿榮兩父子懷念鯨魚的情節（例如不肯換走與她有關的物件、仍以為自己與她有交流等），都非常近似逝者家屬的真實情緒，看得令人心酸。

「暴龍哥」小演員有驚喜

劇本雖好，亦要靠人演活。鄭中基繼電影《大樂師•為愛配樂》之後，再次證明他不只是笑匠，不枉劇組度身訂做這「暖男」角色；張可頤飾演女強人，與幾年前港視《來生不做香港人》很相似，可說是駕輕就熟但驚喜欠奉；最令人看得舒服的卻是飾演「暴龍哥」的兩個小演員，滿臉稚氣卻總是笑意盈盈，相比那些有十八般武藝的「老積怪」，實在是清泉。而作為ViuTV的原創劇，幾乎所有旗下藝員都獲分配大大小小的角色，雖然效果普通但總算皆大歡喜。

要批評瑕疵的話，恐怕是劇集太刻意植入行銷：雖說ViuTV、贊助此劇的保險公司，以及劇中大量取景場地的老闆為同一人，劇集能產生協同效應固然理想，但保險公司的標誌出現得太過着迹令觀眾感覺奇怪，甚至有一下懷疑此劇是否像其他保險公司「足本播放」的微電影一般，未知劇集最終對於保險公司的業績有多大幫助？事實上，營銷感覺的威力往往大於硬銷產品，只要觀眾把劇集看得入心，有需要時自會想起，總好過有些自詡知名的保險經紀，旁觀別人不幸時慰問欠奉，卻加一句「希望佢有買到保險」，以「抽水」刷存在感，人性醜惡莫過於此。

文：梁慧思