海防道Quicknote：走進生產間 自製個人化口罩

若嫌口罩未夠個人化，專門店設有「DESIGN FOR YOURSELF 訂製服務」，大可自行選擇喜歡的顏色和耳繩，為自己tailor-made一個最合心水的口罩。店內亦提供「一個口罩的誕生——無塵生產間製作體驗」，只要付上體驗價$98（原價$188）便可穿上保護衣進入無塵生產間，製作一個屬於你自己的口罩（印上自選簡短英文），透過專人指導解說，了解更多口罩選料及製作過程，整個過程約為30分鐘。

要注意現時門市出售的口罩除了顏色尺寸有多種選擇，亦具備不同防護級數和認證，自選淨色口罩為ASTM Level 3，而圖案口罩則因應款式有異，選購時要多加留意。

■MF Living概念店

地址：九龍尖沙嘴海防道38號

查詢：3913 0933

fb：MF Living

文：唐可怡

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