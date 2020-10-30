海防道熟食市場重開 秘製豬扒、沙嗲鮮牛返嚟啦

這座藏身於天橋底下的傳奇熟食市場，「臨時」之名掛了40多年，侷促悶熱的巿場內有多間知名食檔：華香園的秘製豬扒、合香園的沙嗲牛麵和瓦煲奶茶、文記的海南雞飯……2018年底熟食市場因為衛生環境惡劣而要關閉翻新，客人望穿秋水，終在今年10月迎來重開。場地翻新過一遍，慶幸舊人舊檔仍在，連「臨時」二字，也仍高高掛在市場招牌上。

雖然翻新過後的海防道臨時熟食小販市場多了一個寬敞的大門入口，但懂路數的顧客絕大部分還是沿着海防道牛記花店舊路進來，穿過昏暗燈光下琳瑯的花檔和清真教徒開的肉檔，避開地上積水，費一點眼力才看得到指往熟食市場的膠牌。甫踏進正午12時，已經人頭湧湧，穿背心的阿伯與撐着高跟鞋的OL同桌，還有附近上班的西裝友，以至專程慕名而來打卡的市民，在疫情下，大家找個能安身的位置坐下，快吃快散，緊守着「唔好阻人做生意」的香港人精神。

加裝風扇、變乾淨 檔主客人大讚

翻新過的熟食市場明顯比從前乾淨企理，雖然依舊沒冷氣，但天花板安裝了風扇，加上秋涼天時，即使堂食也舒爽自在，與以往烏煙瘴氣的情况相比，環境好了許多，從前雨天漏水的天花、地上骯髒的溝渠統統消失。無論客人還是檔主也感到滿意，以賣炸豬扒馳名的華香園老闆巫先生說：「夏天的時候不用大汗淋漓地站在廚房內煮食，與以往相比簡直是『蚊髀同牛髀』。」顧客李先生笑說：「以前老鼠就在腳邊跑過，連我太太也不敢來！」

等待沙嗲牛肉×西多士

場內一角的是合香園，記者到訪時才新開張3天，恭賀重開的花籃還放在一旁。一坐下，第一次來訪的記者問老闆娘曾太有什麼最好吃，「沙嗲牛吧！我們的沙嗲牛最好吃，全場只有我們這一間有賣」。一碗熱騰騰的麵端上來，沙嗲醬香濃帶微辣，牛肉有嚼勁。配以一杯瓦煲奶茶，不夠喉的話再加一碟咖央多士，便是一個豐盛的下午茶。

問老闆夫婦煮出美食的秘訣：「無㗎！用料靚、用心做囉！」老闆曾先生不用雪藏或冰鮮牛肉，從旁邊市場內的肉檔買來新鮮牛肉，加入自家調製的沙嗲醬烹煮，連麵條也是用成本較貴、日本出產的即食麵，格外有咬口；奶茶用瓦煲煮不容易煮得過老；咖央多士的咖央醬也是老闆親自調製。聽說合香園以前還有一道「沙嗲牛肉西多士」，沙嗲牛肉crossover西多士，西多士餡內藏的是沙嗲牛肉，熟客必定知道，曾太說稍後時間會再推出，各老饕要拭目以待了。

曾氏夫婦說，合香園是家族生意，從老爺一代於附近新港中心對面的小巷裏大牌檔做起，後來熟食中心建好後，他們一家便搬進來，由丈夫接手，他們一家人，兄弟妯娌一起合作，在這裏已做了40多年。一把年紀，還是放不下手頭的生意，「不用生意太好，生意夠做就夠了」。曾太說，他們每4天可賣出1桶半個人那麼高的牛肉，高峰時1天可以賣出20條麵包；但因食材貴，利潤並不高，老闆夫婦每天做足12小時，也只是「比外面打工好一點點」。

熟客專程捧場敘舊

戴眼鏡的老闆曾先生微微寒背，略帶靦腆；老闆娘曾太則較外向，笑容可掬，轉頭便跟熟客何小姐攀談起來。「我跟老闆娘好friend㗎，以前每個星期都來，來了十幾年囉！」打扮入時的何小姐在附近的半島酒店上班，每次來到這裏均獨沽一味光顧合香園，除了因為美食吸引外，自然也是因為老闆夫婦。這次熟食市場重開，她跟朋友專程來捧場，順便敘舊。

另一客人李先生回憶，以前熟食街巿更擠迫，坐得近檔口的顧客甚至可以邊吃邊跟廚房裏的老闆聊天。他以往每星期來幾次，例牌一碗德發牛丸米加一杯合香園瓦煲奶茶，最愛這裏的大牌檔風味和懷舊情懷，翻新這兩年暫停營業，他大叫「空虛」。但翻新過後，舊式大牌檔風味還在嗎？「在！只要人都在就行了。」舉目四顧，場地裝修新簇，舊光景不再，幸而舊牌檔、舊人都在。

■海防道臨時熟食小販市場

營業時間：每日上午6:00至晚上8:00（各店營業時間略有不同）

地址：尖沙嘴海防道30號

文：鄧捷

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com