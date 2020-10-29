打破男裝陽剛規限 童趣演繹 探索隨性可能

作為當今時尚界積極推崇無性別概念的表表者，Alessandro Michele決定重投男裝周的懷抱，無疑意味着男裝市場對於奢侈品牌的商業價值。回顧過往幾季男女合演的時裝騷，婉柔與陽剛的服飾互相穿插，加上復古怪誕的設計剪裁，塑造出一套品牌獨有的中性美學風格，今次回歸男性專屬的時尚舞台中，他卻不如大家預期般，繼續將女性感的設計全盤應用於男裝上。

混搭服飾 盡顯淘氣

於Alessandro Michele而言，在典型父權社會下的世界，男性總要展現強勢自立，軟弱細膩的情感都只能埋藏起來。要做到真正的「雌雄同體」，並不能只靠「女裝男穿」，他認為這種二元對立，才是令當下性別革命在時尚層面裹足不前的原因。他今次選取天真童趣的演繹方式，透過倒退回幼童時無拘無束、不受世俗社會規範下的自由時光，尋求男性氣質中那潛在的無限可能。

叛逆幽默 印字手袋抗議傳統

卡通刺繡的縮水毛衣、橙白相間的格紋娃娃裝，搭配闊身的洗水爛牛仔褲，稚嫩童趣的用色設計與1990年代grunge rock風格成強烈對比，猶如一個5歲小男孩，毫無顧忌地將家中衣櫥內各種服飾拼湊身上，亦不乏魔術師帽、小型餅乾鐵盒、大型十字架耳飾等配飾，盡顯隨性淘氣感覺。學院風格的西裝造型也是今次系列的一大亮點。正裝向來是品牌男裝服飾的主線之一，早前就推出過Gucci Tailoring特別系列，將品牌的經典圖紋應用於男士正裝設計上，而今次亮相的blazer jacket，則綴上與英國布料設計和零售品牌Liberty London聯乘合作的花卉圖案，襯上西裝短褲，一身花俏玩味重的schoolboy look，展現活潑、單純、脆弱和任性等孩子氣的一面。

袋款方面，除了近期大熱的中性復古Jackie Bag，秋冬季度還推出了Gucci Fake/Not和Liberty印花袋款，前者在經典的米色和烏木色 GG Supreme印花皮革行李箱的正背面上，分別印上「FAKE」（虛假）和「NOT」（不）的黃色英文字，後者則在飾有品牌經典馬銜扣的行李手挽袋綴以懷舊字形的Liberty（自由）字眼，這些叛逆幽默的設計，就像默默地向傳統社會強加在男性身上的規範定型示威。

宣傳變陣 時裝騷改一年兩次

在這場男裝騷落幕後，品牌宣布自下個季度開始，摒棄傳統春夏及秋冬的時裝周日程，改為一年兩次的無季節（seasonless）時裝騷，並把男女裝一同混合發布，雖然詳細時間和形式尚未公布，但已有不少業內人士推測，為不因減少時裝騷而被其他品牌蓋過風頭，Gucci或將頻繁地推出更多膠囊系列或推廣活動「刷存在感」，好讓消費者不會感受到兩次發布時間之間的空隙。

如早前品牌聯同Vogue雜誌的合作企劃「Reservation for One」，便邀請了韓國演員兼歌手 Rain、日本演員兼歌手夏木麻里及菅田將暉、中國演員倪妮及模特兒劉雯等一眾知名紅星，為Jackie 1961手袋拍攝時尚硬照，在雙方社交平台上載發布，成功引起不少年輕客戶群關注。多幾個這樣的推廣比起籌辦一場派頭十足的時裝騷，也許更能有效地為產品製造聲勢，直接獲得銷售回報。透過與各方媒體合作以提高曝光率，相信仍然會是品牌的重點行銷策略之一，至於未來的實質計劃和走向，我們拭目以待。

查詢：Gucci 2524 4492（Landmark店）

文：康詠然

模特兒：Lee Dong Gun（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：劉家睿

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