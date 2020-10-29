從內而外改善膚質 來自喜馬拉雅山的原始美

品牌的印裔創辦人兼CEO Kavita Khosa，本身為華爾街律師事務所和德意志銀行的董事，擁有讓人羨慕的高薪厚職，然而她卻不忘初衷，總希望透過自己的能力，為世界帶來積極正面的改變，而一趟獨特的旅程更促成Purearth誕生的契機。Kavita Khosa娓娓道來：「一直以來，我心底裏都希望發展一些原本工作以外的計劃。有次我到訪喜馬拉雅山脈一帶的西藏、北阿坎德邦（Uttarakhand）等地方，被當地的原始美與樸素深深吸引。接觸過當地民衆後，他們的靈性亦使我大為感動。當我得悉那兒有不少女性受到不公平待遇後，我便決定做一些可以為婦女、社會、我的國家，以及地球作出貢獻的事，從而啟發創立一個採用自然原材料、公平貿易的護膚品牌的念頭。」

護膚品如皮膚「食物」 需確保純淨

身體力行的她，親自到喜馬拉雅山的高海拔地區，與當地社區組織及婦女團體建立合作關係，並花了多年時間研究當地生態環境，將成果灌注到品牌之中，「我對食材選擇素有研究，便從生機飲食（Raw Food）和超級食物（Superfood）着手，例如穀物及種子等，我被這些純淨、營養豐富的天然原材料的力量與效能深深吸引，最終在產品配方中，加入野生採摘的草藥、種子、根、植物和花朵等成分。」

品牌理念是以原始的自然美和無化學物質的用料修復肌膚。提到研創產品的過程，她一直牢記着一點：「護膚品就如給皮膚的食物，所以必須確保產品成分純淨，且符合安全意識。」另一方面，她亦將印度的傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）糅合至品牌之中，提出人與大自然不可分割的關係，將大自然給予我們的養分充分利用，並保持着感恩之心，「我對喜馬拉雅山未被破壞的純淨讚歎不已。在那兒生長的植物和花草的效力，我認為是mother nature送給人類的禮物」。雖然品牌透過採收天然材料製作護膚品，不過卻堅持一個原則：在不破壞地球的大前提下，品牌所有產品，均跟隨季節及自然環境的節奏種植及生產。

協助婦女謀生 公平參與市場運作

Kavita Khosa強調，創辦Purearth的原因之一，是想為社會帶來積極變革。品牌在堅持產品品質的同時，亦希望藉公平貿易的生產模式，透過當地合作伙伴，協助喜馬拉雅山脈婦女謀生，讓她們能夠公平地參與市場運作，得到平等的對待和權利。

品牌的理念正正提醒我們，除了學會護膚、對自己好的同時，亦應該尊重大自然生態，並且向弱勢社群伸出援手，獲得真正的內外之美。

查詢：連卡佛 2118 2288（IFC店） Aesop 2964 0799（中環亞畢諾道店）

文:劉詩言

編輯：廖偉龍

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