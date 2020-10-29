帶刺美人簕杜鵑 苞葉護花添艷色

簕杜鵑（Bougainvillea）屬於外來品種，原產於南美洲如巴西、秘魯等國家。它是紫茉莉科攀緣灌木，可以分為天然母種、人工栽培、雜交種，因為種類繁多，故統稱為「簕杜鵑屬」。它在17世紀中葉由法國植物學家Philibert Commerson在巴西發現，其後引入歐洲各地和中國，如今在中國境內主要分佈於福建、廣東、廣西等華南地區，因盛放時姹紫嫣紅，被深圳、廈門等地選為市花。

「簕」即勾刺 汁液可刺激皮膚

簕杜鵑是香港常用名稱，「簕」的部首是「竹」，「竻」是它的異體字，宋代周去非所著的《嶺外代答．竹》寫到：「竻竹，其上生刺。南人謂刺為竻。」這個字本義是竹子的芒刺，而取名「簕杜鵑」正是因其枝條上有勾刺。樹藝師及中大生命科學學院退休教授趙紹惠提醒，簕杜鵑的枝節長有尖刺，有可能刺傷人；加上它在折枝或採摘時流出的汁液會刺激皮膚，可致敏感紅腫，所以一般較少在公園種植。

吞下如米粒果實 可致急性中毒

另外，簕杜鵑的果實屬於瘦果，大小只約像1粒米，若真的不小心吃了，有可能會急性中毒，引起腹瀉。不過，簕杜鵑聞起來沒有香味，外形也不吸引，應該很少人誤吃。

簕杜鵑生長特性還可從它眾多的別名中可見一二。趙紹惠指出，簕杜鵑的葉是對生的，猶如三角形的3片苞葉和3朵小花組成一組，所以便有了「九重葛」、「三角梅」和「葉子花」等名稱；而因為苞葉薄如紙，故又有paper flower（紙花）的稱呼；再加上花期長，每年重陽節至翌年春天開花，而中國人很喜歡大紅大紫的顏色，所以又為其取名為「賀春紅」。

「變態葉」偽裝花瓣吸引昆蟲

趙紹惠指出，長有尖刺的簕杜鵑，雖然名字也有杜鵑兩個字，但其實與杜鵑非親非故。前者是紫茉莉科，而杜鵑卻是杜鵑花科，我們看到簕杜鵑的「花」，其實是「苞葉」。所謂苞葉，屬於經過演化的變態葉，一般位於花朵的下方，其形狀、大小和顏色等與普通葉片有明顯分別。因為簕杜鵑沒有花瓣，原本只是肩負「護花使者」工作的苞葉便偽裝成花瓣，從而幫助花蕊吸引昆蟲幫忙授粉。而簕杜鵑真正的花，長得毫不起眼，還沒開花時猶如火柴般細長，被狀若花瓣的苞葉所包圍。

走在街上，不難發現在民居、學校露台或路旁花槽中看到簕杜鵑，它們大多是紅或紫色，而在旺角花墟市場，除了紅與紫，還可以見到白、黃和粉色等，花團錦簇令人着迷。而有些簕杜鵑，同一株上就有2至3種顏色，為何會這樣？趙紹惠解釋，花農將不同品種的簕杜鵑互相嫁接於彼此的枝莖上，同一株簕杜鵑便可長出顏色和數量不一的苞葉。

一株簕杜鵑可五顏六色

另外，還可透過扦插法，即將簕杜鵑部分的枝莖剪下來，直接插在泥土中生根發芽，藉此大量繁殖優良品種。嫁接和扦插屬於無性繁殖，有助培育出不同的雜交種。「簕杜鵑的『花瓣』五顏六色，有些品種的葉子可以是綠色的，也可以是帶有斑紋的。一般簕杜鵑一個花序只有3朵花和3塊苞葉，但經過雜交培育後，苞葉數量增加，可以從『單瓣』」變成『複瓣』」。

除了綠化，簕杜鵑也可作觀賞之用，因為它盛放時苞葉開滿一樹的絕美姿態及懸垂生長的特性，別富意境和藝術感，所以在中國盆景中，簕杜鵑也是常用的樹材之一。在熱帶和亞熱帶地區，因為冬天不會下雪，所以簕杜鵑可以保持常綠，即便沒有開花，也可賞葉。但若在冬季天氣較為寒冷的地方如日本，簕杜鵑便會在冬季落葉，到春天時再度「開花」。

充足陽光、少水分 有助開花

簕杜鵑是藤狀灌木，需依靠支撐物才能向上攀爬。到生長至一定高度後，因為枝莖不夠木質化，一旦沒有支撐物便會彎垂下來變成藤蔓般。根據健力士紀錄大全，簕杜鵑可長達4至5層樓高，據聞廣州有簕杜鵑能長至9層樓高，遠看猶如傾瀉而下的緋紅瀑布，令人驚艷。

別看簕杜鵑艷美動人，但它可不是弱不禁風的美嬌娥，適應力和生命力很強的簕杜鵑，能忍受乾旱和污染物，不用細心打理也能茁壯生長，甚至會搶奪本土植物的生存空間，所以被列為百大外來入侵物種之一。「簕杜鵑喜歡陽光，如果它種在陰暗的地方，就會長得比較差，陽光充足就會長得十分燦爛。另外，簕杜鵑對水的要求不高，常常澆水就會長很多葉子。要是想它開花，則要適時降低澆水量，刺激苞葉和花生長。內地會在馬路旁或交通較難去的位置種簕杜鵑，一來那裏比較難常澆水，而且陽光充沛，這樣簕杜鵑便會長得很漂亮。」

文：張嘉瑜

編輯：王翠麗

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