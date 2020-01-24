$400歎7道菜 淮揚名廚顯功架 大閘蟹宴 吃盡香滑脆嫩

江蘇清水蟹 膏多肉厚帶清香

淮揚菜餐廳十里洋場趁大閘蟹當造，一口氣推出多款套餐和蟹粉菜式。擁有20多年入廚經驗的十里洋場行政總廚陳曉鶴，分享選用高質的江蘇清水蟹入饌，貪其膏多肉厚。清水蟹於流動的清水環境下生長，蟹肚、蟹腳底部白淨，毛髮乾淨，蟹膏和蟹肉都帶多一點清香，由於牠需不停活動覓食，肉質如「走地雞」般結實爽口。蟹公膏味濃，呈白色半透明狀（煮熟後黃色）和綿滑；而蟹乸的蟹膏呈偏紅色，較結實。香港人一般較喜歡吃公蟹膏，若要吃清蒸大閘蟹的話，記緊預訂前向店員查詢。

陳曉鶴來自盛產大閘蟹的揚州，對蟹和相關菜式的典故、發展等瞭若指掌。單點菜式中有一道經典蟹粉燴豆腐，以大量蟹粉配煮滑豆腐，口感濕潤順滑，下飯一流，背後還蘊含好意頭。陳曉鶴指，揚州家庭一般會以自家製豆腐煮蟹粉，豆腐較粗糙、較有口感，並取豆腐諧音「多福」，表達祝福，常見於新年、喜慶、婚宴的菜式中，以取好意頭。有趣的是，同一道菜在其他地方會變成其他祝福含意。陳師傅曾於北京專為首長級官員設淮揚宴，軍方中人稱蟹粉燴豆腐是將軍會西施，意即英雄配美人，用火字邊的燴也代表愛情愈燒愈旺。

蟹粉遇鍋巴 香脆配滑溜

所有菜式中最吸引莫過於大閘蟹套餐，合共7道菜。陳曉鶴分享，在菜單設計上特別要展現大閘蟹滑、香、脆、嫩等4種口感。套餐先以十里洋場的招牌淮揚前菜打頭陣，然後來一道順滑的十里蟹皇翅，之後便吃香濃的清蒸大閘蟹（5両）。接着有元貝芙蓉蟹斗，芙蓉即蛋白，與蟹粉同吃，口感更嫩滑。再來鮮蟹粉蝦球鍋巴，蟹粉滑溜，鍋巴香脆，一剛一柔，甚為匹配。品嘗過這4道蟹菜後，再來一道生拆蟹粉鮑魚撈飯，完全大滿足！

順帶一提，套餐原價每位$788，只要登記做會員可享半價優惠，即近$400便可吃到大閘蟹、鮑魚和翅等貴價海味和海鮮，性價比甚高！

■十里洋場

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖

查詢：2338 5500

◆大閘蟹單點菜式及套餐供應期：

即日至12月上旬（每位$788，2位起）

優惠：

1. 即場免費申請為1957 & Co. Loyalty Program會員，即時可享用會員套餐半價優惠，優惠期暫定至12月上旬

2. 可以優惠價$208追加清蒸大閘蟹（5両）（原價每隻$268）

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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